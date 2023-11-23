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Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил киевский философ Сергей Дацюк, ранее поддерживавший государственный переворот 2014 года и свержение майданщиками законного президента.

Он подверг критике украинских экспертов, которые поучают Запад, как ему следует помогать Украине.

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«Для меня это смешно. Запад отлично понимает, что он слаб. У него нет видения позитивного смысла, позитивной перспективы. Он рассматривает Украину как тот ресурс, которым может отсрочить свою собственную [неразборчиво]. И в этом смысле такая субстратегия для Запада, в частности для Европы, оправдана», – сказал философ.

Он говорит, что не следует учить Запад.

«Они и так понимают, что они никчемные, слабые и их ожидает то же самое. Их элиты великолепно это понимают. Они пока приносят жертву. Этой жертвой являемся мы. Учить их тому, что если они помогут больше, не надо, они не могут. Если бы они были сильны, они бы нам помогли еще в первые месяцы. Но они слабы. Европа слаба и Америка слаба», – подчеркнул Дацюк.

Ведущая заметила, что на Западе сильная экономика, культура и «живут себе прекрасно».

«Ваше утверждение «Запад живет прекрасно» было хорошо до тех пор, пока наши граждане миллионами не поехали в Европу. И вдруг – о, открытие! – оказалось, что Запад вовсе не прекрасен. Огромное количество тех вещей, к которым мы привыкли, на Западе просто отсутствует, остальные вещи намного хуже, чем у нас. Европа живет прекрасно – это неправда. Но что действительно лучше? Европа лучше для слабых: инвалидов, меньшинств, людей с отклонениями. Для сильных Европа ужасна. Если ты проявляешь свою позицию, тебя загоняют в гетто, вот тебе наука, этим можно заниматься, это не трогай», – резюмировал философ.