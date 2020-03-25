25.03.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Политика, Украина
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Прозрение философа-майданщика: СССР не стоило разваливать




СССР не стоило разваливать – это была адекватная система управления, которую нужно было развивать. Примером тому стал коммунистический Китай.

Об этом в эфире телеканала «Первый казацкий» заявил украинский философ Сергей Дацюк, в прошлом активно поддерживавший Евромайдан, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это была абсолютно адекватная система регулирования по отношению к той социальной модели, которая была реализована. И худо-бедно она справлялась. Если бы в конце 60-х мы не уходили от развития концептов, теории, то есть, не дали бы мышлению в морду, мы бы вполне могли дальше развивать эту модель, как показывает это Китай. Никакой необходимости в таком лавинаподобном обвале не было. Мы вполне могли далее развивать эту модель, и внутри этой подели капиталистические отношения, создавать вполне нормальные корпорации. Это все сказки, что есть один путь, есть другой – путей есть столько, сколько нам нужно», – заявил Дацюк.

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