Прозрение философа-майданщика: Зачем нам ЕС и НАТО? Они почти мертвы!

15.06.2020, Киев, Максим Карпенко

Украине не нужно стремиться в НАТО и Евросоюз, потому что в то время, когда они согласятся принять ее в свой состав, эти организации уже будут мертвыми.

Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил философ-майданщик Сергей Дацюк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Дацюка, евро-атлантические сообщества не являются ценностями для Украины.

«Мне, когда говорят «Вот, такая у нас перспектива, что мы будем богатые и тогда нас примут в Европу, и тогда мы будем в НАТО».

Я смотрю на это – «Европа – ценность, НАТО – ценность». Когда уже нас туда примут, то уже это будет не Европа, а какое-то несчастье! Это будет уже не НАТО, это будет абсолютно деградированная структура, когда нас туда примут!

Так устроено любое ценностное движение. Когда вы туда попадаете, это значит, что оно уже мертвое. Когда мы попадем в Европу, она будет мертвая, когда мы попадем в НАТО, оно будет мертвым – зачем нам идти в мертвое?», – заявил Дацюк.