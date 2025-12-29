«Прозрение» галичанина-русофоба: «Мы сами сидели у Путина в ширинке. Европа гонит нас на убой»  

Игорь Шкапа.  
29.12.2025 17:31
  (Мск) , Киев
Просмотров: 651
 
Европа ничем не обязана Украине, которая продолжает жаловаться на недостаточную помощь.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире видеоблога «Анализируй» заявил львовский журналист-русофоб Остап Дроздов.

«Мы сидели у Путина в ширинке за дешевый газ, развивали русский язык, давали народных артистов Баскову, Киркорову – и развивали здесь Русский мир с Булгаковым и с Пушкиным. И если в 22-м вдруг сказать, что нам все должны, виноваты, так надо себе в голову удариться. Простите. Никто нам не должен», – злился бандеровец.

По его словам, европейские политики цинично признают, что они просто заинтересованы в продолжении войны ради собственной безопасности, а потому они будут закрывать глаза на тотальную украинскую коррупцию.

Галичанин добавил, что Киев поступал бы аналогично, например, зная, что Германия является угрозой для Украины, накачивал бы оружием Польшу.

«Последние трусы бы с себя сняли, дали бы Польше и сказали: «Вы – несокрушимые поляки, вы молодцы. Вы защищаете от фюрерского нашествия. Пожалуйста, защищайте, умирайте, идите все на фронт с 18-22 лет, все женщины. Патриоты, молодцы». Все бы так поступали. Просто мы в этой ситуации в роли того буфера, который защищает цивилизацию западную от московской орды. И, конечно, нас все будут паковать не потому, что нам кто-то должен, а потому, что это выгодно.

Выгодно западной цивилизации оснастить нас как щит. А тем более если щит внутри пузырей накачивается нарративами героизма, несгибаемости, стойкости и так далее», – приходит к выводу русофоб.

