Европа ничем не обязана Украине, которая продолжает жаловаться на недостаточную помощь.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире видеоблога «Анализируй» заявил львовский журналист-русофоб Остап Дроздов.

«Мы сидели у Путина в ширинке за дешевый газ, развивали русский язык, давали народных артистов Баскову, Киркорову – и развивали здесь Русский мир с Булгаковым и с Пушкиным. И если в 22-м вдруг сказать, что нам все должны, виноваты, так надо себе в голову удариться. Простите. Никто нам не должен», – злился бандеровец.

По его словам, европейские политики цинично признают, что они просто заинтересованы в продолжении войны ради собственной безопасности, а потому они будут закрывать глаза на тотальную украинскую коррупцию.

Галичанин добавил, что Киев поступал бы аналогично, например, зная, что Германия является угрозой для Украины, накачивал бы оружием Польшу.