Прозрение генерала ВСУ: «За Крымский мост Россия ответит ударами по мостам через Днепр»

Анатолий Лапин.  
24.04.2024 15:54
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1047
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Крым, Россия, Украина


В ответ на попытку Украины уничтожить Крымский мост, Россия может нанести удары по мостам через Днепр, соединяющую левобережную и правобережную части страны.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший замкомандующего Сил спецопераций ВСУ, экс-замсекретаря Совбеза РФ Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В ответ на попытку Украины уничтожить Крымский мост, Россия может нанести удары по мостам...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«Они так же, как мы будем уничтожать Крымский мост, они могут наносить удары по мостам через Днепр. И у нас их не такое большое количество. Хотелось бы, чтобы наша противовоздушная оборона обратила на это внимание и держала это под контролем.

С учетом того, что они увеличивают возможности своих «Шахедов», что касается боевой части, которую они переносят, то эти вещи достаточно серьезно напрягают. Но, снова-таки, мы там заявляли, что попали в завод по производству «Шахедов»… ну, завод и общежитие – это абсолютно разные вещи. Нужно признавать ошибки, а у нас срабатывает принцип – в воздух плюнули, а у нас все супер», – заявил Кривонос.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Апрель 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть