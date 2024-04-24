Прозрение генерала ВСУ: «За Крымский мост Россия ответит ударами по мостам через Днепр»

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В ответ на попытку Украины уничтожить Крымский мост, Россия может нанести удары по мостам через Днепр, соединяющую левобережную и правобережную части страны.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший замкомандующего Сил спецопераций ВСУ, экс-замсекретаря Совбеза РФ Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Они так же, как мы будем уничтожать Крымский мост, они могут наносить удары по мостам через Днепр. И у нас их не такое большое количество. Хотелось бы, чтобы наша противовоздушная оборона обратила на это внимание и держала это под контролем. С учетом того, что они увеличивают возможности своих «Шахедов», что касается боевой части, которую они переносят, то эти вещи достаточно серьезно напрягают. Но, снова-таки, мы там заявляли, что попали в завод по производству «Шахедов»… ну, завод и общежитие – это абсолютно разные вещи. Нужно признавать ошибки, а у нас срабатывает принцип – в воздух плюнули, а у нас все супер», – заявил Кривонос.