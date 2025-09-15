Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украинцам не стоит играть роль жертвы и позиционировать себя как якобы защитника Европы от России.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире своего видеоблога заявил объявленный РФ в розыск за призывы убивать российских журналистов киевский политолог Юрий Романенко.

«Я думаю, что мы должны не давить на жалость, не рассказывать, что мы «ваш щит Европы, давайте нам деньги». Кстати, это ещё один дискурс, который сейчас обернулся к нам не передом, а задом», – сказал Романенко.

Он напомнил, что на всех международных конференциях представители Украины в один голос кричали «Мы – щит Европы. Мы – форпост Европы», требуя финансирования.

«Но когда ты производишь на протяжении десятилетий эти магические пасы руками своими там, как бы вызывая дождь, то вызываешь дождь проблем, потому что форпост – это не по поводу какого-то суперстатуса, дающего огромный поток инвестиций и все остальное. Форпост – это по поводу землянки, в которой сидит конкретный человек под вой дронов и пытается выжить для того, чтобы не пропустить орду, которая движется с востока на запад», – говорит политолог.

По его словам, так было «когда Украина была форпостом», а ее значительная часть представляла собой непригодную для жизни и нормального развития территорию. Он признает, что все изменилось лишь когда «статус форпоста был, забран, смещён в силу известной исторической логики», завуалировано имея в виду воссоединение Малороссии с Россией.