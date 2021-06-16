Прозрение майданщика: С Бандерой и Петлюрой Украина обречена попрошайничать

16.06.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

У Украины нет будущего, пока она врет и чествует деятелей националистического движения прошлого и живет местью.

Об этом в эфире интернет-канала UkrLife заявил киевский философ Сергей Дацюк, ранее активно поддерживавший майданщиков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Дацюка, Украине нужен другой пантеон героев, отличный от нынешнего националистического.

«Мы не играем – мы отыгрываемся, мы не живем – мы мстим. Именно поэтому мы попрошайничаем, именно поэтому нам тыкают отсутствием достоинства… Нет уважения к такому народу, который неспособен признавать ошибки, нет уважения к такому народу, который неспособен к самоочищению, нет уважения к народу, который врет. Постоянно врет себе и другим, и я постоянно на эту ложь натыкаюсь», – отметил эксперт.

«Зайдешь в украинскую «Википедию» про СС, а там нет упоминания о том, что Нюрнбергский процесс признал СС, СД, СА и НСДАП преступными организациями. Просто нет упоминания. Вот в русской есть, в английской, во французской, в немецкой есть, а в украинской нет. Просто потому, чтобы потом, когда вышли люди на чествование СС «Галичина», один из моих очень известных телевизионных экспертов-политологов сказал: «А что такое? А нигде нет о том, что СС – это преступная организация», – сказал философ.

«С этим пантеоном героев – не в смысле как героев, а в смысле тех ментальных структур, которые они на себе несут, у Украины будущего нет. У Украины нет будущего, если Бандера будет элементом мыслительных структур, у Украины нет будущего, если Петлюра будет элементом мыслительных структур, понимаете?.. Тут надо выбирать – или Скоропадский и Болбочан, как мощнейший военачальник, или Петлюра», – заявил Дацюк.