Прозрение на львовском ТВ: «Запад воюет с Россией украинцами и тренирует ВС РФ»

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Поставки западных вооружений каждый раз оказываются запоздалыми и несвоевременными настолько, что фактически Запад и Украина учат ВС РФ противостоять этому оружию.

Об этом в эфире телеканала «NTA» заявил военнослужащий ВСУ капитан Андрей Гнатуш, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Войну можно только остановить, останавливается она победой, потому что иначе она будет повторена, и уже отбиваться будут наши дети. Русские украли у украинцев более 200 тысяч деток до 18 лет, в Европу убежало от 6 до 8 млн. И пан депутат сказал, что есть такое мнение, что мир готов воевать, тянуть жилы с РФ украинцами… Да это не мнение – это реальность! Потому что с каждым годом желающих вернуться назад будет всё меньше и меньше. И они крадут самое важное – они крадут будущее этого государства», – причитал Гнатуш.

«Хотите помочь? Помогите оружием! Помогите волевыми решениями, помогите людьми. Предоставляйте средства в соответствии с временем и значимостью. F-16 год назад могли поломать ход войны, а в самом начале они вообще могли изменить ход противостояния. Россия становится готовой к этим вещам. …Мы учим нашего врага», – возмущался ВСУшник.