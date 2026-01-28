Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Отказ Украины от выполнения Минских соглашений, а также бездействие в этом вопросе Германии и Франции послужили причиной начала СВО.

Об этом в эфире Neutrality Studies заявил бывший глава миссии ОБСЕ в России Дьёрдь Варга. Горькая ирония состоит в том, что именно эта миссия во время работы на Донбассе получила эпитет «глухонемой», поскольку регулярно закрывала глаза на нарушения со стороны Украины, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Первая ошибка была допущена уже в 2015 году при реализации Минских соглашений, потому что, согласно Минским соглашениям, Украина обязана изменить Конституцию в пользу предоставления определённой автономии населению сепаратистских районов. Но эти изменения не были внесены до сих пор. А Россия, как соседняя страна, как великая держава, имеющая миллионы этнических русских в непосредственной близости и 10 млн русскоязычных на Украине, была очень заинтересована в реализации Минских соглашений. И, к сожалению, два гаранта – Франция и Германия, по моему мнению, сделали недостаточно, чтобы заставить Украину следовать пунктам Минских соглашений».

По мнению дипломата, именно отказ Украины от выполнения обязательств привел к началу СВО: