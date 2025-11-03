Прозрение украинцев: «Так вот почему запретили Булгакова»

Игорь Шкапа.  
03.11.2025 17:54
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1696
 
Дзен, История, Культура, Общество, Политика, Россия, Украина


Русские писатели, которые на Украине объявлены угрозой, на самом деле писали правду.

Об этом в беседе с признанным Россией иноагентом украинским журналистом Александром Шелестом заявил покинувший страну киевский политолог Константин Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Ведущий заметил, что те же Паустовский и Булгаков, которых превратили в иностранных писателей, становятся популярными среди украинцев. Более того, они с удивлением обнаружили, что все, о чем писалось в книгах этих авторов, в деталях происходит в современной Украине.

«Булгакова именно поэтому и запрещают. Не потому, что он воспевал белогвардейцев или же недооценивал Петлюру и Скоропадского.

Вот его именно потому запрещают, что он в своих произведениях фактически отразил нынешнюю Украину, предвосхитил фактически события.

Извините, пожалуйста, но Шариков откуда списывается?», – заметил Бондаренко.

