Прозрение украинцев: «Так вот почему запретили Булгакова»
Русские писатели, которые на Украине объявлены угрозой, на самом деле писали правду.
Об этом в беседе с признанным Россией иноагентом украинским журналистом Александром Шелестом заявил покинувший страну киевский политолог Константин Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
Ведущий заметил, что те же Паустовский и Булгаков, которых превратили в иностранных писателей, становятся популярными среди украинцев. Более того, они с удивлением обнаружили, что все, о чем писалось в книгах этих авторов, в деталях происходит в современной Украине.
«Булгакова именно поэтому и запрещают. Не потому, что он воспевал белогвардейцев или же недооценивал Петлюру и Скоропадского.
Вот его именно потому запрещают, что он в своих произведениях фактически отразил нынешнюю Украину, предвосхитил фактически события.
Извините, пожалуйста, но Шариков откуда списывается?», – заметил Бондаренко.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: