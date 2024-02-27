Прозрение в Киеве: «О линию Суровикина сломали зубы, а где такая же наша?»

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«Демократическая Украина» не в состоянии построить линию обороны, из-за чего уступает российской армии очередные территории, а «тоталитарная Россия» при этом построила такие сооружения, о которые ВСУ сломали зубы во время наступления.

Об этом в интервью пропагандисту Александру Шелесту заявил украинский военный эксперт Дмитрий Снегирев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вы знаете, как строили «линию Суровкикина»? У нас источники есть на оккупированной территории. Приезжают на промышленное предприятие: «Вот тебе задача. Такое-то количество техники должно быть там-то и там-то». Все, никаких тендеров, все понятно и прогнозируемо: «Деньги мы заплатим, но потом». А у нас получается, деньги мы платим сейчас, их, возможно, воруют, но взводных опорных пунктов нет. Зато есть русская «линия Суровикина», о которую мы сломали зубы. С их тоталитарными методами строительства. Вот, у меня вопрос, а в чем тогда преимущество демократической Украины перед тоталитарной Россией? Наступление-то идет со стороны россиян, а линии, назовем ее Шмыгаля, из космоса не видно. Да ее не видно и так, потому и отошли из Ласточкино», – заключил Снегирев.