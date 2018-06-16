16.06.2018, Киев, Максим Карпенко

1 751 просмотров

Прозрение в Киеве: Санкции не вредят России, а сделали ее сильнее

Санкции Запада ни на шаг не ослабили Российскую Федерацию, а наоборот, привели к консолидации общества и выводу экономики из кризиса. Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил экс-первый замсекретаря Совета безопасности Украины Степан Гавриш, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По его словам, это понимают и в ЕС, где уже начали говорить об отмене санкций на уровне первых лиц государств.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

«Санкции, как показывает время сегодня, не сработали абсолютно. Они наоборот превратили Россию в такую крепкую цитадель, которая начала давить на весь мир. Она отошла от кризиса санкций и перешла в наступление. Обратите внимание – Европа постепенно начинает вести дискуссии о том, что санкции, как минимум, нужно смягчить и, как максимум, нужно вообще отменить. Об этом уже напрямую говорят правительства», – заявил Гавриш.