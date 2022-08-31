«Прозрения» по ЗАЭС от миссии МАГАТЭ не будет

31.08.2022  23:36 (Мск), Москва
Владимир Гладков.  
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ВСУ-убийцы, Дзен, Украина
Новости Украины

Предстоящая инспекция делегации МАГАТЭ на Запорожской АЭС завершится исключительно предсказуемым и формальным заявлением об «опасном состоянии объекта критической инфраструктуры».

Такой прогноз в эфире «Первого канала» озвучил директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».


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«Вы хотите, чтобы эта миссия заявила, что «они прозрели, и обстрелы атомной станции ведутся с украинской стороны». Этого, естественно, не будет.

Поэтому мне кажется, что самая главная задача сейчас заключается в том, чтобы эти эксперты зафиксировали, что атомная станция действительно находится в серьезнейшем состоянии, с точки зрения угрозы полноценной аварии. Это – самое главное, чтобы они признали, что кризис на этой станции полноценный и настоящий.

Заявления Зеленского? У них нет, на самом деле, полномочий делать выводы относительно демилитаризации этой станции», – сказал Симонов.

Политолог Сергей Марков обратил внимание, что делегация МАГАТЭ едет в Энергодар через Киев, при этом прибывшим западным экспертам пришлось стоять «в общей очереди на переходе в Запорожской области между территорией Украины и бывшей Украины».

«В общей очереди, потому что российские власти отказались выдать им какие-то специальные пропуска. Захотели ехать через Украину и тусовать в Киеве и получать там инструкции от американцев – ну вот стойте в общей очереди…

Эта очередь – симптом будущего провала миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС», – прогнозирует Марков.

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