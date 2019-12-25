«Прозревший» Карасёв: Курс Украины в НАТО – это бесконечная кровавая интеграция

25.12.2019, Киев, Вадим Москаленко

В нынешних исторических условиях, когда Россия даже и не думает распадаться, НАТО для Украины не столько генерирует безопасность, сколько создаёт дополнительные угрозы и тормозит развитие страны.

Об этом в эфире канала «Ukrlife» заявил украинский политолог Вадим Карасёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Идея НАТО и ЕС для Украины исчерпала себя. Советский Союз распадался – это была мирная дезинтеграция. Югославия распадалась – это была кровавая дезинтеграция. У нас была мирная дезинтеграция, ну а интеграция в евроатлантическое сообщество у нас получается кровавой.

Как и в Россию, в ОДКБ, если кто-то подумает. И 2400 километров, и то, что для них вступление Украины в НАТО – «красная линия», и так далее – это надо принимать в расчёт», – заявил Карасёв.

«Во-вторых, ЕС или НАТО – это не самоцель. Как кто-то говорил из предыдущей власти, «вступление в НАТО Украины – это украинская мечта».

Подождите, НАТО и мечта? НАТО – военно-политический союз, это инструмент безопасности, инструмент реформирования ВС, но не самоцель.

Что такое инструмент? Им можно зарезать пациента, а можно провести удачную операцию.

Так вот, НАТО может нам, наоборот, не создавать условия безопасности, а вот в этих исторических условиях, в условиях нераспада России (и она не распадётся, в ближайшее время – точно) НАТО для нас скорее не генерирует безопасность, а генерирует дополнительные угрозы, не даёт развиваться.

Был один Донбасс? Дальше ещё придумают что-то, если не решим по Донбассу», – добавил украинский эксперт.