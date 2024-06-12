Прозревший унионист назвал две идеи, способные объединить молдавское общество

Есть только две идеи, которые могут объединить молдавское общество. Первая – это православная вера, которую исповедует большинство молдавского общества. Вторая – экономический суверенитет. Такое мнение в эфире передачи «Пульс» на телеканале Canal 5 высказал ветеран молдавской политики, бывший вице-спикер парламента Юрий Рошка.

По его словам, в Молдове очень гомогенное с точки зрения религиозное общество. Более 90% признают себя православными. Это и молдаване, и украинцы, и русские, и гагаузы, и болгары и другие народы.

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«Это не значит, что мы исключаем других. Я говорю о том, что существует социальная этика. Что такое хорошо, что такое плохо – исходит из нашей православной традиции, матрицы. Это фундаментально. Поэтому нас труднее «раскрутить» на конфликты, так как это произошло на Украине, где есть как православные, так и греко-католики», – сказал Юрий Рошка.

Экономический патриотизм, по его словам, должен заключаться в том, что молдавский производитель, молдавский бизнесмен, молдавский рабочий должен быть всегда важнее, чем любой другой, из другой страны.

«Забудьте этот миф, что мы ждём внешних инвестиций. А мы что не можем сами себе заработать на жизнь? Это значит, что наша банковская система, наша кредитная система, наша фискальная система, всё наше законодательство должно быть направлено на то, чтобы люди здесь, в Молдове производили и продавали то, что они производят во всех секторах. Это очень сложный вопрос, но это очень необходимый вопрос. У нас есть примеры успешного решения экономических вопросов», – сказал аналитик и публицист.

Юрий Рошка в конце 80-х – начале 90-х годов был одним из основателей румыно-националистического движения в Молдавии. Он был инициатором протестов, которые побудили президента Владимира Воронина отказаться от подписания «Меморандума Козака» о создании единого федеративного государства с Приднестровьем. Однако, ознакомившись с тем, что собой представляет процесс евроинтеграции на примере Румынии и Прибалтики, Рошка стал одним из наиболее активных евроскептиков в Молдове.