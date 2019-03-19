Прозвучал погребальный звон для Порошенко

19.03.2019, Киев, Максим Карпенко

За две недели до президентских выборов на Украине определилась четверка лидеров избирательной гонки.

В нее попали комик Владимир Зеленский с результатом чуть более 34%, действующий президент Петр Порошенко с 14,22%, экс-премьер Юлия Тимошенко с 12,9% и бывший вице-премьер Юрий Бойко с 11% голосов.

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Соответствующие данные социологического опроса опубликовала организация “Передовые правовые инициативы”, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Согласно карте электоральных настроений, Зеленский лидирует во всех областях Украины, за исключением Донецкой, Луганской и Львовской.

На востоке предпочтения отдают Юрию Бойко, а на западе – Петру Порошенко.

Во втором туре, при условии, что в него попадут Зеленский и Бойко, за комика готовы проголосовать 69,53% избирателей, а за бывшего “регионала” 30,47%. В случае прохождения во второй тур Порошенко и Зеленского, за первого проголосуют 26,9%, а за второго – 73%. Тимошенко может отвоевать у Зеленского 27,68%, а комик набирает 72,32%.

В опросе принимали участие 164 590 человек, погрешность не превышает 1,5%.

В своем блоге такие результаты соцопроса политолог Юрий Романенко назвал “погребальным звоном” для Порошенко.

“Вот так выглядит погребальный звон. Я не знаю, что это за контора, но опрос в 165 тыс это дорого. И насколько я вижу картину по регионам, он попадает в реальную картину. Обратите внимание на вторые и третьи позиции. Там главная интрига”, – полагает эксперт.