«Прут как тараканы» – в ЛНР охарактеризовали наступление ВСУ

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Несмотря на колоссальные потери и нехватку вооружения, командование ВСУ продолжает бросать солдат в самоубийственное наступление на некоторых участках фронта.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил подполковник ЛНР в отставке, военный эксперт Андрей Марочко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В студии поинтересовались, как можно охарактеризовать украинское наступление, и насколько активно оно продолжается.

«Я бы сказал, что на некоторых участках уже ощущается усталость украинских войск. Интенсивность обстрелов снизилась, действия наступательного характера прекратились. Но не везде. Самые горячие участки – Артёмовское направление, и район Кременной. Там противник, невзирая ни на погодные условия, ни на катастрофические потери, буквально прут, как тараканы, буквально со всех щелей», – сказал Марочко.

Он подчеркнул, что ВСУ оказывают сильно давление, и российским подразделениям приходится вести практически непрерывный огонь.

«Наши ребята буквально 24/7 ведут огонь, артиллерийские орудия накалены до предела. Но всё равно это не останавливает попыток прорвать нашу линию обороны. Может быть, на некоторых участках захлебнулось, но интенсивность боевых действия на некоторых участках не позволяет мне сказать, что именно в полном объёме захлебнулось. Попытки продолжаются, причём в день бывает по три, по пять атак на наши позиции. И это уже на протяжении довольно длительного времени», – резюмировал эксперт.