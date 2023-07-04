Пружина украинских проблем выстрелит после войны – Арестович

Украину ждут серьезные проблемы, которые сейчас из-за войны имеют отложенный эффект.

Об этом в интервью скандально известному пиаром шарлатанов и антироссийской пропагандой киевскому журналисту Дмитрию Гордону заявил бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Арестовича, сейчас все держится только вокруг ожиданий победы, но проблема власти в том, что она не продумывает, как будет жить страна после войны.

«Отсутствие экономических перспектив – есть только диалог о перспективах, а реальных пока нет, и эта очень большая ошибка со сведением всего к базовому военному мифу, – это главная историческая ошибка, которую мы сделали за 31 год. Даже потеря Крыма, ликвидация армии – это сопоставимо с ликвидацией вооруженных сил и просиранием всей нашей промышленности, которая была. Мы сузили сейчас. Государственная стратегия, историческая – это всегда искусство расширять возможности, создавать ситуации, когда пространство решений увеличивается, а мы свели только к одному всему, не страхуем варианты вообще, никакие, не продумываем ничего другого. И сводится все к одному золотому молотку, которым мы бьем по голове самим себе, ожидая, что он обязательно сработает. А однажды этот молоток ломается и нас накрывает огромная бездна фрустрации, соединенная с разрушенной экономикой, с невнятной позицией Запада, не до конца понятными результатами войны и огромным откатом людей, которые вернулись с фронта или пытаются вернуться из Европы домой – куда, на какую перспективу, к чему?», – недоумевает экс-советник Банковой.

Он считает, что ключом к этому является экономический вопрос.

«Это очень опасная игра, потому что все это держится сейчас только на том, что все понимают – война, надо зажать зубы и все потом. Так вот, эта пружина сжимается, а потом она – бум. И это «потом», я думаю, понравится очень многим. Вопрос, будет ли к этому моменту Путин, а представим себе, что он будет к этому моменту. И Путин понимает: да, Россия немножко просела, у меня неприятности, но я нанес Украине смертельный удар, а она своими бестолковыми действиями это все еще усугубила, еще больше яда себе в эту рану запустила», – заявил Арестович.