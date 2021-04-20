Прямая угроза России. Западные компании уничтожают Каспий с разрешения Казахстана

21.04.2021, Алма-Ата, Айнур Курманов

Колониальный характер экономики Казахстана и зависимость страны от Запада проявляется в бесконтрольной деятельности американских и европейских компаний, которые на глазах уничтожают природу и фауну Каспия и прилегающих регионов. При этом правительство республики еще и освобождает зарубежные корпорации от обязательных экологических выплат, что превратит страну в пустыню и свалку отходов.

Мало того, что еще в 90-е годы были заключены с западными компаниями кабальные соглашения о разделе продукции, в которых страна получала ничтожно мало, теперь же чиновники дали разрешение им произвести углубление дна северо-восточной части Каспия на месторождении Кашаган. Речь идет о совместном предприятии — нефтедобывающей компании North Caspian Operating Company N.V. (NCOC), вознамерившейся проложить судоходные каналы к своим платформам для ускорения процесса добычи и отгрузки нефти.

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Логотип North Caspian Operating Company N.V.

Но эти работы, по мнению ряда независимых экологов, приведут к гибели морской флоры и фауны, в результате чего произойдет экологическая катастрофа, подобная той, что случилась с Аральским морем. Ведь в результате исследований из космоса выяснилось, что за последние 13 лет уровень воды в северо-восточной части Каспия снизился на полтора метра. С этого периода море высохло на площади более 5 тысяч квадратных метров, в результате чего появились островки и отдельные заливы.

Корабли Арала как будущее Каспия

Углубление дна и строительство каналов приведет лишь к ускорению процесса обмеления и высыхания Каспийского моря, так как европейцы и американцы намерены поднять со дна 18,5 млн грунта на площади в 29 млн кв. м. и протяженностью в 56 км. И осуществить эти работы «просвещенные» представители Запада намерены за период, начиная с апреля этого и до середины осени следующего года. И плевать им на мор рыбы и уничтожение водоёма, который является международным. В итоге пострадает не только Казахстан, но и Россия, Иран, Туркмения и Азербайджан.

Для видимости господа зарубежные нефтяники провели имитационные сфальсифицированные «общественные слушания», где даже не дали слова многим представителям экологических организаций. Власти в лице министерства экологии и министерства энергетики, как и следовало ожидать, полностью одобрили планы западных хозяев, хотя было допущено множество нарушений, в том числе, международных норм. Например, компанией NCOC были предоставлены лишь данные по возможному изменению уровня Каспия до 2029 года, тогда как полные прогнозные данные до окончания контракта по недропользованию до 2038 года предоставлены не были.

Скрывают американцы и европейцы оценочную стоимость проекта, которая по контракту является секретной коммерческой информацией. Дело в том, что расходы, потраченные на углубление дна, будут вычтены иностранцами из тех средств и налогов, которые они платят в казахстанский бюджет. То есть, чистой воды колониальный грабеж и издевательство, так как уничтожение Каспия будет осуществлено еще и за счет самой угнетаемой страны.

Некоторые местные экологи уже высказывают трезвые мысли и называют действия Запада в северо-восточной части Каспия экоцидом с далеко идущими социальными последствиями. Так, глава экологического общественного фонда «Атамекен – Эко» Арман Хайруллин отмечает, что жизнь местного населения резко изменится.

Мёртвые тюлени на казахстанском берегу Каспия

«Дно любого водоема, в нашем случае Каспийского моря, очень богато бентосом. И вот эти микроорганизмы являются кормовой базой для рыб. В случае углубления, рыбе просто нечем будет питаться. К тому же территории, на которых будут вестись работы, являются историческими местами обитания рыб и пересечением путей миграции. Рыба уже сейчас уходит из бассейна реки Урал, сейчас их катастрофически нет. Сколько микроорганизмов, планктонов и биоресурсов будет уничтожено! Здесь еще встает вопрос: а как жить рыбакам, которые добывают себе хлеб ловлей рыбы? Они будут же иметь большие потери из-за этого. Это чревато не только экологическим, но и социальным взрывом», – указывает эколог.

Следует также еще раз напомнить о доле Казахстана в консорциумах по добычи нефти на двух крупнейших месторождениях каспийского шельфа – Тенгизе и Кашагане. Так, на месторождении Тенгиз на Каспии в рамках ТОО «Тенгизшевройл» национальный оператор «КазМунайГаз» имеет 20%, Chevron (США) – 50%, ExxonMobil (США) – 25%, СП «ЛукАрко» (США) – 5%.

На месторождении Кашаган на Каспии в консорциуме North Caspian Operating Company N.V. (NCOC) национальный оператор «КазМунайГаз» имеет 16,88%, Eni (Италия) – 16,81%, ExxonMobil (США) – 16,81%, Shell (Великобритания) – 16,81%, Total (Франция) – 16,81%, CNPC (Китай) – 8,33%, Inpex (Япония) – 7,56%.

Получается, страна, имеющая в первой компании долю в 20%, а во втором, где и будет строиться глубоководный канал, лишь 16%, получит не только гроши, но несоизмеримые экологические потери, а также катастрофу, которая скажется на здоровье нынешних и будущих поколений казахстанцев. Возможно с целью недопущения проведения акций протеста и развития информационной кампании со стороны экологов и гражданских активистов, власти и подручные националисты и организовали провокацию на границе с Россией в селе Коптогай Курмангазинского района Атырауской (бывшей Гурьевской) области.

Врагом казахского народа и источником всех его бед сознательно пропагандой делают соседнюю Россию, а не американские ExxonMobil, Chevron или британскую Shell, уничтожающих природу и фауну региона при поддержке местного правительства. В связи с этим, я считаю, что в данную ситуацию должны вмешаться Москва и Тегеран, так как экологические последствия действий западных компаний коснуться всех стран, имеющих выход к морю.

Отговорки местных чиновников и националистов, что это якобы их акватория, не должны браться в расчет, так как дело касается безопасности и жизней миллионов людей, населяющих прибрежные регионы разных государств. Во всяком случае, НИИ сопредельных стран, по которым также будет нанесен удар в результате катастрофы, могли бы обнародовать собственные исследования воздействия на Каспий американцев и европейцев из North Caspian Operating Company N.V. посредством строительства такого канала.

Общественность Казахстана, России, Ирана, Азербайджана и Туркмении должны знать о реальных масштабах глобальных изменений климата и окружающей среды в ближайшей и среднесрочной перспективе, которые последуют вслед за варварским уничтожением Каспийского моря. Может это откроет глаза местным жителям и общественникам, которые в этот раз смогут выставить жесткие требования к небожителям из Нур-Султана (Целинограда).

Ко всему прочему, с введением нового экологического Кодекса президент и правительство освобождают с июля этого года западные компании от выплаты обязательных платежей за вредные выбросы на десять лет. Это – несмотря на то, что американские и европейские хищники не платили с 90-х годов природную ренту, пользовались налоговыми и транспортными льготами и также плевать хотели на местную природу.

Ярким примером является «АрселорМиттал Темиртау» в Карагандинской области, принадлежащий британскому подданному индуского происхождения Лакшми Митталу. Его также освобождали в 2009-м году от всех выплат на десять лет в обмен на обновление оборудования и внедрение экологически чистых технологий. В итоге мы видим изношенное советское оборудование и постоянные аварии на шахтах и предприятиях с гибелью рабочих. То же самое мы увидим и с западными компаниями на месторождениях на Каспии, которые уничтожат все живое и оставят угасающие скважины.

Пока не поздно казахстанцам, в том числе трудовым коллективам нефтяников, нужно требовать пересмотра грабительских контрактов по недропользованию и обнародования соглашений о разделе продукции с западными компаниями, выплаты природной ренты с 90-х годов, изгнания американцев и европейцев, как недобросовестных добывающих операторов и прекращения углубления Каспия! Только массовой кампанией протеста можно еще приостановить процесс уничтожения этого уникального моря и сорвать планы США и ЕС по организации экоцида в регионе.