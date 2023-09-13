«Прямая выгода»: Польша добивается полного уничтожения сельского хозяйства Украины – эксперт

Елена Острякова .  
13.09.2023 18:59
  (Мск) , Москва
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Дзен, ЕС, Общество, Политика, Политические диверсии, Польша, Россия, Сельское хозяйство, Скандал, Украина, Экономика коллапса


Польше невыгодно объединение с Украиной.

Об этом в эфире «Альфа-радио» заявил белорусский политолог Петр Петровский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Польше невыгодно объединение с Украиной. Об этом в эфире «Альфа-радио» заявил белорусский политолог Петр...

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«Польша и Украина – это естественные конкуренты по сельскому хозяйству. Те люди, которые выдумали идею унии Польши и Украины, не представляют национальные интересы Польши. Потому что в Украине лучше климат. Украина может завалить Польшу дешевым зерном и другой сельхозпродукцией и уничтожить польское фермерство, свести его к нулю», – сказал Петровский.

Он считает, что Польша ведет анти-украинскую политику внутри ЕС и будет продолжать проводить, даже если Брюссель перестанет ее поддерживать.

«Польша выстроила сельхозкоалицию с другими восточноевропейскими странами-членами ЕС, которые граничат с Украиной. Кроме Польши в этой коалиции находятся Словакия, Венгрия, Румыния и Болгария. Они говорят: мы не будем пропускать украинскую сельхозпродукцию даже транзитом в ЕС. Это началось еще в прошлом году», – отметил Петровский.

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