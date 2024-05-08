«Прямо сейчас происходит крах украинского фронта» – американский аналитик

Вадим Москаленко.  
08.05.2024 09:10
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Россия, Сюжет дня, Украина


Российская армия начала своё наступление нестандартно, с уничтожения ВСУ по всей линии фронта. Об этом в интервью американскому телеведущему и блогеру Эндрю Наполитано заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Началось наступление русских. Но это было не то, чего мы ожидали на Западе – с выстроенными в ряд танками, а затем кто-то даёт свисток, и все бросаются в атаку.

Сейчас они просто перемалывают украинскую армию по всему фронту. И перед украинцами стоит дилемма – они не знают, куда направить войска. Куда бы они ни направили войска, у них не будет достаточной поддержки с точки зрения артиллерии и поддержки с воздуха, чтобы сдержать русских», – сказал Джонсон.

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Российская армия начала своё наступление нестандартно, с уничтожения ВСУ по всей линии фронта. Об...



«Так что это просто идёт к неизбежному концу. И многие были удивлены, даже из тех, кто предсказывал, что Россия одержит верх. Прямо сейчас происходит крах украинского фронта в Донецкой области.

И это то, почему мы видим такую реакцию со стороны Запада – они не знают, что делать. Они думают, что, если мы будем бряцать оружием, и отправим туда солдат, это остановит русских. Удачи с этим», – с сарказмом комментирует аналитик.

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