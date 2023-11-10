Прямо сейчас решается судьба зимней кампании – военкор
Киев продолжает бросать людей на «мясные штурмы» под Работино для того, чтобы отвлечь часть сил российской армии от херсонского направления.
Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил спецкор батальонов «Алания» и «Осетия» Георгий Мамсуров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Боевые действия на участке Работино-Вербовое сохраняют свою интенсивность, потому что – таким образом они хотят сковать наши силы на участке, не дать перекинуть на херсонское направление.
Потому что там на протяжении трёх недель ВСУ пытаются организовать хоть какой-то плацдарм на нашем берегу Днепра. Было проведено огромное количество переправ, переброшено огромное количество личного состава морской пехоты Украины, минимум, две бригады», – сказал Мамсуров.
Он подчеркнул, что с такими потерями, от этих бригад вскоре почти ничего не останется.
«В течение трёх недель по этому квадратному километру, куда они зацепились, работает артиллерия, причём это не только ствольная артиллерия, но и реактивная, и тяжёлые огнемётные системы. И там морпехи ВСУ несут колоссальные потери.
Скорее всего, обе бригады будут отправлены на переформирование. Но они пытаются сковать наши силы, чтобы дать морпехам хоть какой-то шанс. Хотя, по данным ребят с того направления, шансов ни на какой прорыв нет, и речи об этом уже не идёт.
Все эти планы дойти до Токмака, Васильевки, удар по Мелитополю – это всё осталось на бумаге и в СМИ противника.
Сейчас, как ты эту последнюю неделю-две повоюешь, так и будешь всю зиму. Или ты будешь на высоте, или остановишься в низине, и будешь там сидеть. Время очень важное, и от того, как мы сейчас отработаем, – и будет зависеть то, как мы перезимуем», – добавил спецкор.
Спасибо!
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