Прямо сейчас решается судьба зимней кампании – военкор

Владимир Гладков.  
10.11.2023 17:25
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Киев продолжает бросать людей на «мясные штурмы» под Работино для того, чтобы отвлечь часть сил российской армии от херсонского направления.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил спецкор батальонов «Алания» и «Осетия» Георгий Мамсуров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Киев продолжает бросать людей на «мясные штурмы» под Работино для того, чтобы отвлечь часть...

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«Боевые действия на участке Работино-Вербовое сохраняют свою интенсивность, потому что – таким образом они хотят сковать наши силы на участке, не дать перекинуть на херсонское направление.

Потому что там на протяжении трёх недель ВСУ пытаются организовать хоть какой-то плацдарм на нашем берегу Днепра. Было проведено огромное количество переправ, переброшено огромное количество личного состава морской пехоты Украины, минимум, две бригады», – сказал Мамсуров.

Он подчеркнул, что с такими потерями, от этих бригад вскоре почти ничего не останется.

«В течение трёх недель по этому квадратному километру, куда они зацепились, работает артиллерия, причём это не только ствольная артиллерия, но и реактивная, и тяжёлые огнемётные системы. И там морпехи ВСУ несут колоссальные потери.

Скорее всего, обе бригады будут отправлены на переформирование. Но они пытаются сковать наши силы, чтобы дать морпехам хоть какой-то шанс. Хотя, по данным ребят с того направления, шансов ни на какой прорыв нет, и речи об этом уже не идёт.

Все эти планы дойти до Токмака, Васильевки, удар по Мелитополю – это всё осталось на бумаге и в СМИ противника.

Сейчас, как ты эту последнюю неделю-две повоюешь, так и будешь всю зиму. Или ты будешь на высоте, или остановишься в низине, и будешь там сидеть. Время очень важное, и от того, как мы сейчас отработаем, – и будет зависеть то, как мы перезимуем», – добавил спецкор.

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