Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В Курской области за последние сутки российские войска смогли значительно сократить зону, контролируемую противником, и выбить ВСУ из нескольких населенных пунктов.

Это происходит одновременно с турне Владимира Зеленского по странам Европы – как и в случае с Угледаром, украинская пропаганда молчит о проблемах у ВСУшников, ведь это осложнит получение новых траншей от западных спонсоров войны. Поэтому не удивительно, что противник оказывает ожесточенное сопротивление, бросая резервы в контратаки.

Тем не менее, отслеживающее обстановку на фронте украинское издание Deep State признало, что русским удалось «продавить левый фланг Курской группировки», и ВСУ рискуют оказаться «накануне очередной передряги» из-за изменения тактической обстановки в пользу ВС РФ.

«По состоянию на сегодняшнее утро российская армия выбила противника из Зеленого Шляха, что говорит о прорыве обороны ВСУ на северном фланге Курского приграничья. Отмечу, что трасса, вдоль которой расположен Зелёный Шлях, является одним из ключевых логистических узлов оккупантов», – уточняет российский военкор Евгений Лисицин.

«ВС РФ освободили Зеленый Шлях и вышли к Новоивановке в Курской области. Ударом отсекаются значительные территории, контролируемые ВСУ в Курской области вместе с живой силой противника. Очевидно, что для подразделений ВСУ всё там закончится так же, как для 72 бригады в Угледаре», – уверяет другой военкор Евгений Линин.

Есть тревожные сигналы и в западной прессе. Forbes пишет о потере украинцами сразу нескольких ценных образцов НАТОвской техники в после того, как ВСУ попали в засаду под Курском. Причем, отмечается: Киев задействует свои элитные бригады и батальоны, однако даже эти подразделения «испытывают значительные трудности».

Главком Сырский тем временем выступил с заявлением для прессы, где убеждает, будто украинский план, якобы, наконец-то начинает работать – россияне перебросили под Курск 50 тысяч военных, что облегчает обстановку для ВСУ на других участках фронта.

«Есть по-прежнему вероятность ещё одной авантюрной и самоубийственной акции, с высадкой десанта или новым наступлением последнего резерва Зели. Судя по его активности, он хочет создать видимость, что ВСУ ещё ого-го, и чтоб наши экономические союзники вынудили нас соглашаться на заморозку по линии боевого соприкосновения. Что по факту будет победой Киева, ведь это будет означать сохранение власти этих тварей, и окончательное закрепление идеологии русофобии в населении», – предостерегает автор канала «Русский инженер» Алексей Васильев.