Прямо во время турне Зеленского у ВСУ начались проблемы под Курском

Михаил Рябов.  
11.10.2024 08:28
  (Мск) , Москва
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Война, Дзен, Курск, Сюжет дня, Украина


В Курской области за последние сутки российские войска смогли значительно сократить зону, контролируемую противником, и выбить ВСУ из нескольких населенных пунктов.

Это происходит одновременно с турне Владимира Зеленского по странам Европы – как и в случае с Угледаром, украинская пропаганда молчит о проблемах у ВСУшников, ведь это осложнит получение новых траншей от западных спонсоров войны. Поэтому не удивительно, что противник оказывает ожесточенное сопротивление, бросая резервы в контратаки.

В Курской области за последние сутки российские войска смогли значительно сократить зону, контролируемую противником,...

Тем не менее, отслеживающее обстановку на фронте украинское издание Deep State признало, что русским удалось «продавить левый фланг Курской группировки», и ВСУ рискуют оказаться «накануне очередной передряги» из-за изменения тактической обстановки в пользу ВС РФ.

«По состоянию на сегодняшнее утро российская армия выбила противника из Зеленого Шляха, что говорит о прорыве обороны ВСУ на северном фланге Курского приграничья. Отмечу, что трасса, вдоль которой расположен Зелёный Шлях, является одним из ключевых логистических узлов оккупантов», – уточняет российский военкор Евгений Лисицин.

«ВС РФ освободили Зеленый Шлях и вышли к Новоивановке в Курской области. Ударом отсекаются значительные территории, контролируемые ВСУ в Курской области вместе с живой силой противника. Очевидно, что для подразделений ВСУ всё там закончится так же, как для 72 бригады в Угледаре», – уверяет другой военкор Евгений Линин.

Есть тревожные сигналы и в западной прессе. Forbes пишет о потере украинцами сразу нескольких ценных образцов НАТОвской техники в после того, как ВСУ попали в засаду под Курском. Причем, отмечается: Киев задействует свои элитные бригады и батальоны, однако даже эти подразделения «испытывают значительные трудности».

Главком Сырский тем временем выступил с заявлением для прессы, где убеждает, будто украинский план, якобы, наконец-то начинает работать – россияне перебросили под Курск 50 тысяч военных, что облегчает обстановку для ВСУ на других участках фронта.

«Есть по-прежнему вероятность ещё одной авантюрной и самоубийственной акции, с высадкой десанта или новым наступлением последнего резерва Зели. Судя по его активности, он хочет создать видимость, что ВСУ ещё ого-го, и чтоб наши экономические союзники вынудили нас соглашаться на заморозку по линии боевого соприкосновения. Что по факту будет победой Киева, ведь это будет означать сохранение власти этих тварей, и окончательное закрепление идеологии русофобии в населении», – предостерегает автор канала «Русский инженер» Алексей Васильев.

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