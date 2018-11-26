Прямой войны с Россией и отмены выборов на Украине не будет – прогноз

26.11.2018, Киев, Максим Карпенко

Прямой войны между Россией и Украиной, как и отмены президентских выборов на Украине из-за ЧП в Керченском проливе не будет.

Такой прогноз опубликовал российский политолог Алексей Макаркин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, масштаб инцидента не тот, который позволял бы перейти к крайним мерам.

«Большой войны не будет – для обеих сторон такой сценарий запредельно рискован. Всплеск антиукраинских настроений в России возможен, но кратковременный – если не будет новых аналогичных инцидентов. Главной для россиян останется внутренняя тематика (пенсии, зарплаты, цены), связанная с их насущными проблемами. Возможно ускорение принятия санкций против России, которые пока подвисли в американском Конгрессе – вначале из-за промежуточных выборов, затем в связи с более срочными проблемами. Отмена президентских выборов в Украине крайне сомнительна – столкновение без погибших не тянет на вескую причину для этого. Другое дело, что избирательная кампания будет проходить в условиях военной тревоги, что всегда выгодно президенту, предстающему перед избирателями в роли верховного главнокомандующего», – пишет Макаркин.

В случае же, если военное положение на Украине все же будет введено, это может сыграть и против позиций канонической Украинской православной церкви, которую, по мнению Макаркина, могут заставить участвовать в так называемом «объединительном соборе», назначенном на декабрь этого года.