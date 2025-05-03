Пряники закончились: Штаты шлют сигнал Москве – если не будет перемирия, Украина получит деньги на F-16

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Агентство Bloomberg сообщает, что США одобрили выделение Украине до 350 миллионов долларов на обучение и поддержку F-16

«Государственный департамент США одобрил предоставление Украине услуг по обучению и обслуживанию истребителей F-16 на сумму до 350 миллионов долларов, что свидетельствует о том, что Белый дом будет продолжать поддерживать Киев в борьбе с Россией, несмотря на нетерпение президента Дональда Трампа закончить конфликт», – говорится в материале.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Отмечается, что нынешнее одобрение Агентства по сотрудничеству в области оборонной безопасности еще должно быть подписано Конгрессом. Оно распространяется на услуги, включая обучение персонала, модификации, ремонт, наземное обслуживание и обновление программного обеспечения.

Украинские истребители F-16, произведенные компанией Lockheed Martin Corp. и поставляемые странами НАТО, включая Данию и Нидерланды, являются одними из традиционных систем вооружений, которые страна запрашивала у США и союзников в ходе борьбы с Россией с 2022 года, пишет Bloomberg.

«Хотя Вашингтон одобрил передачу F-16, а также боевых танков M1 Abrams и ракет дальнего радиуса действия, американские официальные лица утверждали, что ключевым фактором для Украины в борьбе с Россией является живая сила и беспилотники, а не современные системы вооружений», – отмечает агентство.

Нынешний шаг Вашингтона не стоит рассматривать, как возврат к политике Байдена. Это, скорее, явная демонстрация Москве своих возможностей з на случай, если РФ окажется неуступчивой и не пойдет на перемирие на условиях Трампа.

У последнего остается еще один потенциально сильный козырь в разговоре с Москвой: намекнуть, что Штаты будут с удовольствием зарабатывать на поставках оружия Европе, если та найдет деньги для самостоятельного финансирования продолжения войны на Украине.

Подействуют ли эти увещевания кнутом на позицию РФ и какие козыри припрятал в этой игре Путин – увидим уже в ближайшее время.