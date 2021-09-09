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09.09.2021 15:57 (Мск), Белград, Алексей Топоров
 
Балканы, Дзен, ЕС, Политика, Сербия
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Пряником и кнутом: ЕС продолжает выкручивать руки Сербии

Глава политического сектора Делегации Европейского Союза в Сербии Дирк Лоренц заявил, что Сербия не...

Глава политического сектора Делегации Европейского Союза в Сербии Дирк Лоренц заявил, что Сербия не сможет присоединиться к ЕС без «нормализации отношений с Косово».

При этом еврочиновник подчеркнул, что Сербия – очень важный политический партнер ЕС.

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», Лоренц напомнил, что в 2018 году Европейская комиссия приняла Стратегию для Западных Балкан, где четко обозначила, что ворота Европы открыты для присоединения, но только если страны-кандидаты соответствуют определенным критериям.

Глава политического сектора делегации Европейского Союза в Сербии с удовлетворением отметил, что центре внимания руководства Сербии сейчас находится законодательная реформа, однако без нормализации отношений с Косово вступление в ЕС будет невозможно.

«За последние несколько месяцев мы заметили значительные шаги в этом направлении. Очень важно, чтобы этот процесс был устойчивым и постоянным… Сербия – очень важный политический партнер ЕС», – заключил еврочиновник.

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