«Прыжки кузнечика»: флюгер Эрдогана развернулся на Запад

Передача главарей «Азова» Киеву и обещание содействовать «незалежной» в деле вступления в НАТО вместе с поставками вооружений рассматривается турецкими экспертами как очередной кульбит Эрдогана, который решил снова понравиться Западу с целью выторговать для себя очередные плюшки.

В телеграм-канале журналиста Яшара Ниязбаева «Повестка дня Турции» была высказана мысль о том, что новость о передаче азовцев «незалежной» не обсуждалась в местных СМИ из-за того, что турки не знали даже об их нахождении в стране, а местные политики не высказались так как были выходные.

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К сожалению, но и в понедельник никаких официальных объяснений по поводу нарушения сделки, заключённой с Москвой по поводу пятерых главарей неонацистского батальона «Азов», так и не последовало.

Единственное, что проскользнуло в СМИ, так это ответ Эрдогана на вопрос журналиста во время совместной пресс-конференции турецкого президента с Владимиром Зеленским в Анкаре. Так, турецкое издание Veryansintv.com таким образом подало этот несуразный комментарий Эрдогана:

«Выступая на пресс-конференции после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в пятницу вечером (7 июля), Эрдоган ответил на вопрос журналиста об обмене пленными, сказав: «Мы выслушали господина президента с украинской стороны и ведем переговоры с российской стороной об обмене пленными. Мы с ними тоже встречаемся. Я обсуждал этот вопрос с господином Путиным. В следующем месяце г-н Путин также посетит Турцию. У нас будет возможность обсудить это с глазу на глаз еще раз».

Несмотря на то, что все официальные СМИ и лица молчат по данному поводу, более жестко высказались различные политические аналитики. Так, например, публицист Фехим Тастекин в своей статье «Прыжки кузнечика: Зеленский, банда «Азова» и вильнюсский склон» в газете «Gazete Duvar» подверг серьезной критике нынешние действия Реджепа Эрдогана, назвав подобные вихляния «тактикой саранчи».

«Прыгает туда-сюда. Мастер противоречий. В двойной игре он сегодня видит российского лидера Владимира Путина, а на следующий день украинского лидера Владимира Зеленского. Он знает это и гордится тем, что у него «сбалансированное и справедливое отношение со всеми». То, что он делает, не требует ни последовательности, ни стабильности. Это не решающая сила, поэтому она течет в пустоту оппортунистическими ходами», – отмечает автор.

Каждый раз, когда приближается саммит НАТО или вырисовывается перспектива встречи с президентом США, он ставит Россию на первое место. Затем он «заглаживает свою вину» антироссийскими выпадами. В данном случае, он также не нарушил традицию.

Фехим Тастекин сомневается, что это средство давления именно на Путина из-за того, что Кремль отказывается продевать зерновую сделку, завершающуюся 17 июля. Более того, по его мнению, в России отнесутся к действиям Эрдогана с пониманием. И в итоге он вообще приходит к выводу, что главной целью турецкого президента в данной игре с Зеленским была попытка оказать давление на Вашингтон в преддверие саммита НАТО в Вильнюсе, а также выторговать для себя преференции.

«Эрдоган впервые принял Зеленского в Стамбуле. Пока все ждали, когда Швеции дадут зелёный свет, он поднял руку и от имени Зеленского, сказал: «Без сомнения, Украина заслуживает членства в НАТО». Вам может быть интересно, насколько зол Путин и как он отреагирует. Но этим ходом Эрдоган, возможно, по сути, забил президенту США Джо Байдену в ворота. Как известно, администрация Байдена тормозит перспективы членства Украины. Сообщения из Белого дома не содержат четких обязательств», – утверждает Тастекин.

В известной турецкой газете «Сumhuriyet» вышли комментарии профессора Икбала Дурре из Института международных отношений и социально-политических наук в материале под названием «У России тоже есть козырь», где он пытается сделать анализ последних действий Анкары.

Эксперт отметил, что это вовсе не был «неожиданный шаг», имея в виду передачу Киеву командиров «Азова», и что, с другой стороны, в Москве предвидели ситуацию, что «Эрдоган может предпринять некоторые действия с целью сблизиться с Западом в свою новую эпоху».

Заявив, что этот шаг, особенно перед саммитом НАТО, сам по себе имеет свою логику, Дюрре заявил, что позиция Анкары с начала войны на Украине, хотя и является «политикой равного расстояния между сторонами», на практике была больше в пользу Москвы, несмотря на ее военное сотрудничество с Киевом, и продолжил:

«В некоторых кругах на Западе начал формироваться образ того, что Эрдоган был лидером, который действовал в интересах Путина. Поскольку поддержка Москвы была важнее Эрдогану в предвыборный период, особого дискомфорта в Анкаре это не вызывало. Но сейчас новый период, беды, которые переживает страна, понятны, поэтому процессы принятия решений осуществляются с учетом долгосрочных интересов. Поэтому для Анкары важно посылать такие сигналы Западу и создавать дискомфорт в Кремле».

В каком-то смысле, по его мнению, Эрдоган «уже получил то, что хотел» от Путина. При этом Дюрре отметил, что Турция, важная страна НАТО, и Анкара не откажется от «политики, стоящей перед Западом с точки зрения государственных кодов», и добавил:

«Всем известно, что политика баланса Турции с Россией — это «политика баланса», хотя иногда она принимает другой вид из-за личных отношений между двумя лидерами. Поэтому для обеих сторон всегда существовала терпимая серая зона против таких неожиданных вспышек. Подобные инциденты не первые и не последние».

Только, по мнению профессора, у Москвы есть всегда средства, которые она сможет использовать в качестве того же противодействия в той же Сирии, если в Анкаре вдруг ошибочно посчитают, что «русские всё стерпят».

Таким образом, оба эксперта пришли к выводу, что действия Эрдогана были приурочены к саммиту НАТО и были своеобразной игрой с целью подчеркнуть свою европоцентричность и ориентацию на Запад.

То есть Анкара попросту своими поблажками в отношении Киева и обещаниями содействовать вступлению «незалежной» в НАТО вопреки позиции Байдена и пикировками по принятию Стокгольма в альянс выгадывал для себя уступки по поставкам истребителей F-16 и возвращения процесса обсуждения вопроса о включении Турецкой республики в состав Европейского Союза.

Это подтверждает и официальное государственное информационное агентство «Анадолу», которое привело следующие слова турецкого президента с брифинга в Стамбуле перед вылетом на саммит НАТО в Вильнюсе:

«При этом президент увязал тему заявки Стокгольма с диалогом по вступлению Турции в Европейский союз. «Вначале откройте путь для вступления Турции в ЕС, а мы затем «расчистим дорогу» для заявки Швеции [в НАТО], также, как сделали это в случае с Финляндией. Турция уже 50 лет ожидает у дверей ЕС».

И данный расчёт похоже подтвердился, так как 11 июня состоялась трёхсторонняя встреча глав Турции, Швеции и НАТО, на котором было принято решение создать механизм по принятию Стокгольма в альянс. Швеция со своей стороны будет содействовать процессу вхождения Турции в состав ЕС. Этому приурочена и встреча в Вильнюсе Эрдогана и председателя Европейского совета Шарля Мишеля.

Интересно, что на этом фоне турецкая пресса очень скупо осветило позицию Кремля по факту передачи главарей неонацистского формирования Киеву. Практически все издания представили телефонный разговор 9 июля главы турецкого МИДа Хакана Фидана с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым лишь как обсуждение зерновой сделки, которая так волнует Анкару.

Единственно более объективно представила ситуацию известная турецкая газета Milliyet:

«Во время вчерашнего телефонного разговора обсуждались последние события в рамках Украины и Стамбульского зернового соглашения. Зерновое соглашение, подписанное между Турцией, ООН, Украиной и Россией 22 июля 2022 года, истекает 19 июля. Россия холодно относится к повторному продлению ранее продленного соглашения. Президент Украины Владимир Зеленский вернулся в свою страну после визита в Стамбул с командирами пяти батальонов «Азов» в Турции. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что возвращение лидеров турецкого батальона «Азов» в Украину является нарушением соглашения».

Заявление Дмитрия Пескова, правда, было растиражировано многими, но без каких-либо комментариев, тем более что официальные лица Турции никак не отреагировали и не объясняли данные действия. Вот, что, например, пишет издание Haber7:

«Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков предположил, что Турция нарушила соглашение об обмене пленными, когда командиры уезжали в Украину. «Никто не информировал нас об этом», — сказал Песков, добавив, что согласно соглашению, эти люди должны остаться в Турции. Утверждая, что Турция приняла это решение, потому что находилась под давлением, представитель Кремля объяснил перемещение командиров в свою страну провалом украинского контрнаступления».

При этом в Анкаре с нетерпением ждут приезда Владимира Путина, о чём заявил сам Эрдоган на пресс-конференции по итогам визита Зеленского, а затем и на брифинге перед поездкой в Вильнюс. Правда издание Veryansintv несколько охладило этот пыл, сославшись на Дмитрия Пескова, что еще вопрос о визите президента РФ пока не решён.

«Песков, сделавший заявление о возможной встрече Эрдогана с президентом России Владимиром Путиным, сказал, что двусторонняя встреча Путина и Эрдогана «возможна», но что «на данный момент нет определенной даты такой встречи», сообщает информационное агентство ТАСС. Песков сказал: «Вполне вероятно, что такой контакт будет. Однако на данный момент точная дата не установлена», – пишет издание

Выходит, что руководство Турции оказалось верным своей прежней «многовектороной линии» и после некоторого сближения с Москвой начинает обратное движение к Западу, поворачиваясь спиной к ситуативному союзнику. Правда специфика флюгера в том и заключается, что после того как политические ветры подуют в другую сторону, он непременно вновь поменяет свой курс.