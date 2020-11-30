Псаки и ещё Псаки: Как там со сменяемостью власти, а?

30.11.2020, Москва, Платон Беседин

Наши светлоликие господа очень любят рассказывать, что один из показателей прогнившего Мордора (так они называют Россию, угу) – это несменяемость лиц. Мол, одни и те же, а главное – всё по блату, иначе мест нет. Забавно, кстати (впрочем, и печально тоже), что вещают это и те, кто, в том числе, кормится с рук «несменяемых», тщательно оберегая собственные позиции. И они же фонтанируют: а посмотрите, как обстоят дела на передовом Западе – да в тех же США!

Давайте посмотрим. Ну, не секрет ведь, что к власти Байдена привели транснациональные корпорации усилиями демократической тусовки (абсолютно неизменной). Оттого и получают соответствующие портфели министерств топ-менеджеры этих самых корпораций и «люди Обамы». Приближённые Байдена здесь на вторых, а то и на третьих ролях.

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Или вот вам свеженький пример – Дженнифер Псаки возвращается в Белый Дом. Помните эту рыжую бестию, прекрасно знавшую историю и географию? «Если Белоруссия вторгнется на Украину, то шестой флот США будет немедленно переброшен к берегам Белоруссии», – это она. «Я всё ещё остаюсь здесь, как и сильная, демократическая Украина», – и это тоже она. С перлами Псаки может сравниться разве что Виталий Кличко. Впрочем, у того в принципе нет конкурентов. А если те появляются, то пусть готовятся к земле.

Но – шутки в сторону. Абсурдно думать, будто подобного клоуна возвращают в Белый Дом просто так. А именно – тут цитаты из Байдена: «Прямое и правдивое общение с американским народом является одной из самых важных обязанностей президента, и на эту команду будет возложена огромная ответственность за коммуникацию американского народа с Белым домом. Я горд сообщить сегодня о первой команде по коммуникациям, состоящей только из женщин».

Во-первых, Псаки не так глупа, как кажется. Её присутствие на роли главного спикера – это отвлекающий манёвр. Знаете, когда женщина совершает намеренное зло («имя им вероломство»), а косит под дурочку? Глядишь, проканает. Вот так и с Псаки.

Во-вторых, она часть, если угодно, обамовской мафии, вернее – тех, кто стоит за ней. Просто возвращение Псаки – видимый элемент. Куда важнее и опаснее те, кто идёт за ней. Более того, основной удар Вашингтоном будет сделан на прежние грязные методы, а именно – расшатывание на пространстве СНГ (Байден прекрасно знает как) и механизмы «цветных революций». Да, мы возвращаемся в старые недобрые времена – только ещё более жёсткие, потому что Вашингтону нужно наверстать упущенное. И ни о какой сменяемости власти тут речи не идёт.

И, в-третьих. Неслучайно Байден говорит о «команде, состоящей только из женщин». Не просто говорит – подчёркивает. Это ещё один, небольшой, отблеск рассвета нового дивного мира, который предлагает нам универсальный и беспощадный коктейль: антихристианство, поглощающие всё мегаполисы, трансгуманизм, матриархат, радикальный феминизм и воинствующие ЛБГТ-ценности. Именно этим нас всех начнут пичкать с ещё большим усердием.

Так что Джен Псаки – это, конечно, смешно, но смех тут подобен тому, что являют зрителю в голливудских фильмах о злых клоунах. К слову, сам этот образ – клоуна – относится к категориям инфернальным. Не до смеха, в общем, на самом деле.