Псаки порадовала новыми перлами о «российском вторжении»

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Новости Украины

Соединенные Штаты не намерены воевать на территории Украины, если туда вторгнется российская армия.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в Вашингтоне, заявила пресс-секретарь Белого дома Джейн Псаки, отвечая на вопрос журналистов о дополнительных американских силах, отправляемых в Европу.

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«Это не войска, которые войдут в Украину. На Украине они не воюют. Это Соединенные Штаты, соблюдающие свои обязательства по статье 5, чтобы поддержать, успокоить наших партнеров в регионе», – уточнила Псаки.

Ее попросили прокомментировать заявление американского сенатора-республиканца Джоша Хоули, по мнению которого, Джо Байден должен снять вопрос о членстве Украины в НАТО, поскольку это не в интерсах США. Журналисты в частности по интересовался, помогает ли такая риторика «в противостоянии между Западом и Россией».

«Ну, если вы просто перевариваете российскую дезинформацию и повторяете, как попугай, российские тезисы, вы не согласны с давними двухпартийными американскими ценностями, которые заключаются в отстаивании суверенитета таких стран, как Украина – их право выбирать собственные союзы, а также очень четко противостоять усилиям, попыткам любой страны вторгнуться и захватить территорию другой страны», – сказала Псаки.

Она добавила, что сказанное «относится к сенатору Хоули, но также относится и к тем, кто может повторять тезисы лидеров российских пропагандистов».

Один из журналистов обратил внимание, что на прошлой неделе Псаки употребила слово «неизбежное», говоря о предстоящем «российском вторжении на Украины», но посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что не будет использовать в этом случае неизбежно.

«Я использовала это один раз. Я думаю, что другие использовали это один раз. А потом мы перестали его использовать, потому что я думаю, что он отправил сообщение, которое мы не собирались посылать, а именно, что мы знали, что президент Путин принял решение. Я бы сказала, что подавляющее большинство раз, когда я говорила об этом, мы говорили: «Он может вторгнуться в любое время». Это правда; мы до сих пор не знаем, принял ли он решение», – путанно и сбивчиво в присущей ей манере ответила Псаки.

По ее словам, США не соглашаются с рядом требований России по гарантиям безопасности, но пытаются выяснить, где можно прийти к компромиссу.

Кроме того, официальный представитель Белого дома заявила, что не готова ответить на вопрос, какие следующие шаги для помощи Украине будут предприняты США.