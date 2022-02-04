Псаки пугает Китай украинскими последствиями

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Новости Украины

Если в Европе произойдет дестабилизирующий конфликт с участием России и Украины, то это затронет интересы Китая.

Об этом, передает корреспондент, «ПолитНавигатора», на брифинге в Вашингтоне заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, отвечая на вопрос, как относится к тому, что США не пригласили на встречу, которую сегодня проведут Владимир Путин и Си Цзиньпин.

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«Постоянно происходят дипломатические встречи. Наш советник по национальной безопасности, кажется, совсем недавно разговаривал со своим коллегой. Позвольте мне получить все конкретные детали, чтобы я могла убедиться, что это точно для вас», – ответила пресс-секретарь.

Далее она решила зачем-то привязать к этой теме украинский вопрос.

«И, вы знаете, наша точка зрения и оценка такова, что — о, я должна сказать, извините — госсекретарь Блинкен недавно говорил с министром иностранных дел Китая Ван И, его коллегой, и подчеркнул глобальную безопасность и экономический риск, создаваемый дальнейшей российской агрессией против Украины, и передал что деэскалация и дипломатия являются ответственным путем вперед. Вы знаете, это сообщение, которое мы продолжаем доносить, включая тот факт, что дестабилизирующий конфликт в Европе затронет интересы Китая во всем мире. Китай это точно знает», – отметила Псаки.

Также она считает, что нынешние российско-белорусские учения «это эскалация, а не деэскалация».