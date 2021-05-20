Псарня расправилась с преподавателем за «псячу мову». Лает и обещает догрызть

20.05.2021, Одесса, Татьяна Белая

Новости Украины

У активистов опять «пэрэмога». Активисты опять выявили — вынюхали в соцсетях — очередного неблагонадежного преподавателя, нажаловались на него шпрехенфюреру и добились увольнения.

Логово мовного омбудсмена в Киеве при минимуме сотрудников (сами жаловались) — единственное учреждение Украины, работающее оперативно. Достаточно заскринить пост неугодного, выслать «вещдок» на электронную почту уполномоченного по защите государственного языка, и педагог вмиг, без суда и следствия, лишится работы. Это же вам не ерундовая жалоба прокурору, например, на пытки невиновных людей в СИЗО, которые можно писать десятилетиями, пока и заключенный, и сам прокурор не умрут — это же «очень и очень», мова, понимать надо! Пожарные без воды, врачи без лекарств, менты без мозгов — фигня по сравнению с космическим планом зачистки пространства от русскоязычных не согласных с политикой Украины.

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На сей раз трофеем патриотов стал преподаватель морского колледжа Черноморска (бывшего Ильичевска, города-спутника Одессы, переименованного в рамках декоммунизации). Речь идет о специализированном колледже, кующем кадры для престижного Одесского национального морского университета.

Преподаватель колледжа Александр Макаренко ввязался в соцсети в дискуссию, в которой «напихал» украиноязычным пользователям. Прямо скажем, поглумился мужик над ними, отвел душу. В переписке он назвал украинский «псячою мовою», а также «языком оккупантов и нацистов».

Самые упоротые издания поспешили заявить о невиданном кощунстве учителя, ведь комментарии он якобы оставил ни где-нибудь, а под постом о новых правилах украинского языка! Сам же гонимый Макаренко объяснил, что речь о языке вовсе не шла, а из себя он вышел, когда ему принялись хамить украиноязычные оппоненты под постом на отвлеченную тему, да и потешался он, мол, не над мовой, а над суржиком.

А быдло-суржик — действительно бич нынешнего украинского образования, суть которого — уничтожить все русское, заменив хоть на мычание, хоть на генератор случайных слов.

«Неприемлемо, что преподаватель нашего учреждения публично делает такие высказывания. Мы побеседуем с детьми в тех группах, где он преподает, и выясним, пропагандирует ли учитель ненависть к государственному языку на своих уроках», — тут же заявила замдиректора колледжа по образовательной работе Наталья Федорова.

Макаренко уволили. Хотя патриотам этого мало — теперь они планируют натравить на него СБУ и грозят физической расправой (знаем, проходили).

Когда я узнала об этой истории, меня одновременно терзали две мысли. Первая: ну если ты уже выбрал работать на оккупанта и осознаешь это, то держи язык за зубами. А то, прямо скажем, нулевой партизан. И вторая: но что будет, если из сферы образования, тем более такой специфической — судоходной — уйдут последние «макаренки»? Кто, в таком случае, придет на их место: човнары, которые научат студентов копать море, грузить баржи арбузами и вычерпывать воду из тонущего човна резиновыми тапками «Abibas»? Так какой же родитель согласится после этого отпускать своего ребенка в плаванье? И сколько еще произойдет катастроф?!.

Просто есть вещи очевидные: у профессионалов толерантность к мове отсутствует. Напрочь. Зато у невежд присутствует. Только она одна и присутствует — вместо профессиональных навыков.

Отсюда и все эти «мовные» скандалы последних месяцев, причем, только в рамках Одессы (по стране их гораздо больше). То школьная учительница рисования ругает ученицу за то, что та единственная в классе отвечает на мове, то мужик в трамвае просит бесцеремонную пассажирку «не мовкать», грозя ей — «я работаю в полиции», то нацики накидываются на главу горздрава за то, что она с трудом связывает два слова по-украински. Только все эти люди не за успехи на поприще унижения дипломы-то свои получали! Их беречь надо, а не менять на сирков, дурков и пацюков по титульному признаку… Ну да, да, знаю — это если бы мы говорили о нормальном государстве и нормальном обществе.

Я уже приводила этот пример, но придется еще раз — уж больно он показательный. Мне о нем родители рассказывали. Когда они поступали на архитектурный факультет Одесского инженерно-строительного института, на экзамене какая-то девка из села пририсовывала гипсовой Венере ресницы и обратилась к преподавателю на украинском языке. После такой пещерной выходки — присутствующие замерли в недоумении — он выгнал ее из аудитории, а потом медсестра капала ему что-то «от сердца». «Да это же стыдно в конце концов!», — негодовал профессор (хорошо, что он не дожил до наших дней). А студенты, будущие архитекторы, прошедшие ранее художественную школу, худграф, профессиональные чертежники — еще бы, такое сложное и ответственное направление! — удивлялись: «Как можно — вот так, прямо из коровника?!».

Понятно, что девка не поступила тогда, ибо язык науки это не «гэ», «га» и «гы». И только на пятом курсе родители заметили ее среди студентов — она говорила по-русски и превратилась в человека! Дотянулась, выучилась, и можно было только порадоваться.

Эта схема была насильно сломана и на сегодняшний день представляет собою ситуацию наоборот: коровница учит профессора архитектуры строить небоскреб из говна и палок. Психи учат психиатров, преступники — прокуроров, тунеядцы-активисты — работающих, созидающих людей. Показатель их «белой кости» и превосходства один — коверкание русской речи и ненависть к России. И все, они уже хотят, как профессор — «расселится в семи комнатах и штанов сорок пар». И надо ли соваться в эту клоаку (тем более, если сколько ни прикидывайся и ни репетируй перед зеркалом «здоровэнькы булы, люби диты», все равно рано или поздно сдадут нервы)?

Для себя я отвечаю однозначно — нет. Труп под названием украинское образование должен догнить. А идеалистов-энтузиастов, пытающихся сделать из «онижедетей» людей, ждет ровно то, что патриоты учителю Макаренко и пишут —«найдутся люди и тебя поломают как морально ,так и физически».