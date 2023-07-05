США подстрекали экологов мешать России строить газопровод в Китай
Генпрокуратура РФ сообщила, что деятельность иностранной неправительственной организации «The Altai Project» (США) признана нежелательной на территории РФ
«Руководство организацией осуществляется от лица ее директора – гражданки США Дженнифер Кастнер. Ключевым направлением работы организации является саботирование строительства газопровода «Сила Сибири-2». «The Altai Project» призывает жертвовать денежные средства на проведение «правдивых» экологических исследований, которые докажут якобы пагубное влияние газопровода, а также на пропагандистскую работу в российском и международном обществе, целью которой является донести до общественности тезис о необходимости «сражаться за священные места» в Республике Алтай. На сайте также содержится призыв к участию в акциях протеста и неповиновения.
Кроме того, «The Altai Project» выступает против разработки Кара-Кульского месторождения, аргументируя свою позицию «негативными последствиями» для экологии региона. Вместе с тем, при сохранении экологии разработка Кара-Кульского месторождения и строительство горно-обогатительного комбината будут способствовать развитию горнодобывающей отрасли и экономического потенциала Республики Алтай в целом, в связи с чем «The Altai Project» наносит экономический ущерб Российской Федерации, действует в интересах иностранных предприятий, умышленно пытается ограничить конкурентоспособность российских компаний», – говорится в сообщении.
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Газопровод «Алтай» («Сила Сибири-2») протяженностью 2,600 километров будет использоваться для транспортировки газа из Западной Сибири в китайскую провинцию Синьцзян. Проектная пропускная способность трубопровода составит 50 миллиардов кубометров природного газа в год. Маршрут рассматривается как важная альтернатива «Северному потоку» для экспорта ресурсов.
Проект трубопровода подвергался критике со стороны экологических организаций, которые опасались, что он пройдет через плато Укок – среду обитания снежного барса и других исчезающих видов.
Сейчас «Газпром» поставляет газ в Китай по магистрали «Сила Сибири». Экспорт по нему по итогам 2022 года составил 15,5 миллиардов кубометров. Планируется ежегодно наращивать объем поставок до выхода на проектную годовую мощность в 38 миллиардов кубометров в год к 2025 году.
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