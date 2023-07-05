США подстрекали экологов мешать России строить газопровод в Китай

Михаил Рябов.  
05.07.2023 17:44
  (Мск) , Москва
Просмотров: 223
 
Дзен, Информвойна, Китай, Россия, США, Экология, Энергетика


Генпрокуратура РФ сообщила, что деятельность иностранной неправительственной организации «The Altai Project» (США) признана нежелательной на территории РФ

«Руководство организацией осуществляется от лица ее директора – гражданки США Дженнифер Кастнер. Ключевым направлением работы организации является саботирование строительства газопровода «Сила Сибири-2».  «The Altai Project» призывает жертвовать денежные средства на проведение «правдивых» экологических исследований, которые докажут якобы пагубное влияние газопровода, а также на пропагандистскую работу в российском и международном обществе, целью которой является донести до общественности тезис о необходимости «сражаться за священные места» в Республике Алтай. На сайте также содержится призыв к участию в акциях протеста и неповиновения.

Кроме того, «The Altai Project» выступает против разработки Кара-Кульского месторождения, аргументируя свою позицию «негативными последствиями» для экологии региона. Вместе с тем, при сохранении экологии разработка Кара-Кульского месторождения и строительство горно-обогатительного комбината будут способствовать развитию горнодобывающей отрасли и экономического потенциала Республики Алтай в целом, в связи с чем «The Altai Project» наносит экономический ущерб Российской Федерации, действует в интересах иностранных предприятий, умышленно пытается ограничить конкурентоспособность российских компаний», – говорится в сообщении.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

Генпрокуратура РФ сообщила, что деятельность иностранной неправительственной организации «The Altai Project» (США) признана нежелательной...


Газопровод «Алтай» («Сила Сибири-2») протяженностью 2,600 километров будет использоваться для транспортировки газа из Западной Сибири в китайскую провинцию Синьцзян. Проектная пропускная способность трубопровода составит 50 миллиардов кубометров природного газа в год. Маршрут рассматривается как важная альтернатива «Северному потоку» для экспорта ресурсов.


Проект трубопровода подвергался критике со стороны экологических организаций, которые опасались, что он пройдет через плато Укок – среду обитания снежного барса и других исчезающих видов.

Сейчас «Газпром» поставляет газ в Китай по магистрали «Сила Сибири». Экспорт по нему по итогам 2022 года составил 15,5 миллиардов кубометров. Планируется ежегодно наращивать объем поставок до выхода на проектную годовую мощность в 38 миллиардов кубометров в год к 2025 году.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Июль 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июнь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть