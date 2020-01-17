17.01.2020, Белград, Ксения Голуб-Секулович
 
Балканы, Выборы, Косово
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Псевдо-государство Косово так и не смогло сформировать правительство

«Партии», победившие на октябрьских выборах в «парламент» Косово, так и не смогли до сих пор сформировать коалицию и правительство, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Лидер набравшего наибольшее число голосов движения «Самоопределение» Альбин Курти  официально отклонил последнее предложение, поступившее к нему от лидера Демократического союза Косово (ДСК) Исы Мустафы о создании совместного правительства.

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Мустафа требовал для своей партии пост спикера, а также,  чтобы ДСК имел право на выдвижение своего кандидата на президентство, когда истечет срок нынешнего «президента» Хашима Тачи в 2021 году.

Это практически означает, что уже избранный спикер парламента Глаук Конюфац, представитель «Самоопределения»,  должен  уйти в отставку, чтобы освободить место.

Газета «Экспресс» пишет, что последние события еще более обострили ситуацию между двумя албанскими партиями, которые не смогли достичь соглашения после более чем трех месяцев после досрочных парламентских выборов, состоявшихся 6 октября прошлого года.

Albin Kurti of the LVV political party and candidate for prime minister, speaks in front of his supporters during a political rally in the town of Ferizaj, Kosovo, Thursday, Sept. 26, 2019. Kosovo holds an early general election on Sunday after outgoing prime minister resigned following a request from a Hague-based court to be questioned on crimes against ethnic Serbs during and after the country’s 1998-99 war. (AP Photo)

Таким образом, кризис власти в непризнанном крае только набирает обороты, а выходом из него станут повторные выборы. Ни один из последних четырех «парламентов» Косова не смог завершить полный срок полномочий.

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