Псевдокомпромат и информационные вбросы: как работает Bellingcat
Сотрудники Bellingcat провели «расследование» о якобы имевшем место отравлении писателя Дмитрия Быкова и обвинили в нем российские спецслужбы. Бизнесмен Евгений Пригожин дал комментарий изданию «Правда» по поводу данной статьи и призвал не верить представленным данным.
По словам Пригожина, Bellingcat специализируется на материалах, дискредитирующих российские власти. За деятельностью издания стоят западные спецслужбы, отмечает он.
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«Через подобные проекты разведслужбы часто «сливают» разного рода сфабрикованную информацию, организуют информационные вбросы и выдают псевдокомпромат. Грозев – человек, работающий на западные спецслужбы и его задача – дискредитация российской власти, какой бы она ни была», — рассказал предприниматель.
Пригожин также считает, что причиной госпитализации Быкова стало его злоупотребление спиртным.
«Что касается Быкова, то всё чем он травил себя вместе небезызвестным Ефремовым – это алкоголем, после которого устраивал шоу. Пусть едет в камеру к своему дружбану, там отравиться будет нечем», — резюмировал бизнесмен.
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