Псевдоправославный либеральный сайт заставил православный телеканал извиняться перед священником-навальнистом

12.04.2021, Москва, Елена Острякова

Православный телеканал «Спас» принесет извинения протоиерею Алексею Уминскому за слова политолога Сергея Карнаухова, который в эфире резко раскритиковал священника за поддержку блогера-уголовника Алексея Навального.

Об этом сообщает РБК, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Они уже звонили, и сегодня вечером в эфире «Стрима» эти извинения будут принесены. Они совершенно правильно отреагировали на все это, и уже извинения принесены в личном формате, и будут принесены в общественном», – цитирует агентство слова Уминского.

Ранее он принял участие в кампании штаба Навального, который распространяет в своих соцсетях ролики с высказывании различных знаменитостей в поддержку оппозиционера.

Карнаухов считает, что протоиерей сделал это не повелению сердца, а за деньги беглого олигарха Михаила Ходорковского. Ранее Уминский уже высказывался на темы, важные для опального бизнесмена.

«Когда священник Русской Православной Церкви встает за предателя. Когда он получает деньги от Ходарковского. Удивительным образом после каждого транша Ходорковского у него возникает непреодолимое желание идти против своей страны. Возникает вопрос, а не есть ли это та ситуация, когда человек, надев рясу, выступает провокатором, который бросает нашу Церковь в пропасть», – сказал Карнаухов.

Он не исключает, что за деятельностью таких священников как Уминский могут стоять иностранные спецслужбы.

«Не надо думать, что западные спецслужбы сегодня обходят потенциал Русской Православной Церкви стороной. Сегодня делается все, чтобы РПЦ становилась мощным иструментом против своей же страны. Против Патриарха, в первую очередь.

Если Русская Православная Церковь, моя Церковь, не начнет заниматься трезво и хладнокровно борьбой с цветными технологиями внутри православных приходов, то мы очень много в ближайшее время претерпим от священников, которые будут становиться основными игроками против конституционного строя», – сказал Карнаухов.

Сегодня позиционирующий себя как православный либеральный сайт «Правмир» заявил, что приостанавливает взаимодействие с телеканалом «Спас» до принесения им официальных извинений. Слова Карнаухова были названы «глумлением» и «клеветой».

Православный публицист Михаил Тюренков напоминает, что в последние годы «Правмир» постоянно требовал извинений исключительно перед носителями либеральной идеологии.

«Сегодня “Правмир” заставил публично каяться целый Телеканал СПАС! Перед апологетом Ходорковского и Навального — человеком в рясе по фамилии Уминский. Скорблю», – написал Тюренков в своем телеграм-канале.

По его словам, создатель и духовник «Правмира» протоиерей Александр Ильяшенко несколько лет назад публично отрёкся от сайта и его политики.

Замглавы отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе обращает внимание, что «Спас» является официальным церковным телеканалом, в то время как «Правмир» никак официально с церковью не связан.

«Позиция, которую занял портал «Православие и мир»,- это по существу призыв к цензуре официального церковного СМИ со стороны внешних людей, к официальным структурам Церкви не имеющим никакого отношения.

Мне представляется, что такими действиями «Правмир» ставит в странное положение и самого протоиерея Алексея Уминского.

Вообще, разговаривать языком ультиматумов с официальным церковным, да и не только церковным СМИ, – это беспрецедентное явление для отечественной журналистики. Ситуация, когда одно СМИ угрожает другому СМИ за ту позицию, которая высказана ведущим или участником программы или эфира, – представляется мне нонсенсом», – написал Кипшидзе.

По его мнению, портал «Православие и мир» «последовательно продвигает гомосексуальную повестку» и навязывает читателям либеральные взгляды, заставляя священников высказываться по политическим вопросам.

«Портал «Правмир» в лице своего бессменного лидера А. Даниловой вынудил уйти сооснователя «Правмира», уважаемого московского священника протоиерея Александра Ильяшенко, который позволил себе не согласиться с редакционной политикой этого СМИ. В светском мире это называется «рейдерский захват». Г-жа Данилова за одного священника обиделась, а другого просто выгнала.

Дорогие отцы, которые ныне вступились за протоиерея Алексея Уминского, что вам мешало вступиться за протоиерея Александра Ильяшенко, несправедливого изгнанного порталом “Правмир”, и, например, принципиально прекратить с этим изданием сотрудничество как унизившим вашего собрата и сослужителя?», – написал Кипшидзе.