«Пшол вон, мразь бандеровская!» – Соловьёв вышвырнул одесского писателя из студии

14.05.2019, Москва, Владимир Гладков

Частый гость российских ток-шоу, одесский писатель Всеволод Непогодин вывел из себя ведущего Владимира Соловьёва, заявив, что бандеровцы на стороне Гитлера всего лишь воевали против Сталина.

Перепалка произошла в прямом эфире телеканала «Россия-1», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вот, на фоне Госдумы женщина со Сталиным, это 1 мая, ещё Сталин, ещё на фоне театра Сталин, ещё, ещё, и тут мне хочется сказать – и эти люди мне запрещают ковыряться в носу? И вот ещё: я пошёл по документам, я нашёл, вот мой прадед, был призван в 1944 году, осуждён в 1945-м, десять лет лагерей, статья 58/10 – пропаганда или агитация, содержащие призыв к свержению, подрыву или ослаблению Советской власти или к совершению отдельных контрреволюционных преступлений. То есть, за анекдот человека, как я должен к этому относиться? Ещё один прадед – тоже десять лет лагерей. Как я должен относиться к вашей стране и к вашей системе? Вам не нравится Бандера, а у вас со Сталиным просто возле Госдумы и театра ходят, это называется бревна в своём глазу не видно!» – истерил Непогодин.

«А кто был верховным главнокомандующим? Кто победил нацизм?» – остановил словесный поток ведущий Владимир Соловьёв.

«Сталин», – признал украинский гость.

«Когда вы почитаете отчёты НКВД и структур, которые тогда были по тому, кто и как выполнял планы по репрессиям, вы увидите украинские фамилии во главе тех самых, кто выполнял эти репрессии… Мало того, а вы уверены, что ваш дед перед тем, как сесть, сам не написал доносы? Ничего вы про своего деда не знаете. Известная была история, очень печальная, когда замечательный советский писатель в эпоху, когда пошло разоблачение, 80-е годы, он попросил, чтобы ему показали материалы, кто написал доносы на его отца – брат родной написал! Поэтому изучите историю вашей семьи. Мой дед, погибший в 43-м году, я получил наградной лист, он был в штрафбате, получил ранение, и там надпись: «Судимость снята». И что, из-за этого я должен ненавидеть советскую власть? Да, его призвали из зоны», – рассказал Соловьёв.

«Это какой-то пересмотр истории. Ваше российское отношение к этому для нас, украинцев, неприемлемо!» – закричал Непогодин.

«Да не для вас, украинцев, а для тебя, потому что ты бандеровская мразь, которая в себе это ещё не признала! Потому что ты ушёл 2 мая, и люди остались умирать!» – вскипел ведущий.

«Зато я не мёртвый поэт, мёртвый поэт не может писать, отсюда необходимость оставаться живым, как говорил Уэльбек! Да, я остался живой! …Зато у нас по улице не ходят со Сталиным!» – отбрыкивался одессит.

«У вас ходят с Бандерой и нацистскими символами!» – отметил ведущий.

«Бандера боролся со сталинизмом!» – оправдал нациста писатель.

«На стороне Гитлера он боролся!» – напомнил Соловьёв.

«А какая альтернатива была?» – ляпнул Непогодин, после чего ведущий тут же выгнал его из студии.

«Стоп. Все слышали? То есть, ты, сволочь, у меня в студии говоришь, что человек, имел право воевать на стороне Гитлера, потому что это альтернатива борьбы? То есть, получается, вы, сволочи, во Львове… Пшол вон отсюда! Пошёл вон, я даже объяснять не хочу. Ты мне говоришь, что убийства евреев во Львове – это была альтернатива борьбы со Сталиным?» – возмутился Соловьёв.

Возобновляя дискуссию, историк и политолог Владимир Корнилов отметил, что в данном контексте Сталина и Бандеру вообще странно сравнивать.

«Я никогда не являлся апологетом Сталина. Я, например, не могу ему забыть, что вечно ставит в тупик и сторонников Сталина, и противников его на Украине, сталинскую украинизацию моего родного Донбасса, Юга, Востока Украины. Можно много претензий к нему предъявлять, но, действительно, люди, которые шли за Родину, за Сталина погибать – это тоже было, и когда на День Победы кто-то выносит портрет Сталина, что, предлагают арестовывать, штрафовать?

На государственном уровне Сталина не превозносят, в отличие от Украины, которая превозносит бандеровцев, Шухевича и всяких нацистских коллаборационистов – в этом есть колоссальное отличие», – подытожил Корнилов.

Напомним, что одесский «писатель» Непогодин в свое время поддержал Русскую весну и выступал с критикой Евромайдана. Однако после нескольких вызовов на беседу в СБУ он изменил позицию. Журналист Александр Чаленко ранее призывал спецслужбы РФ запретить въезд Непогодину в Россию как агенту украинских карательных органов.

«Лично я не сомневаюсь в том, что одесский писатель Непогодин стал агентом СБУ… Если бы он до сих пор был ватником и колорадом, то он давно бы сидел или в Москве, или в СИЗО СБУ. Но если он не там и не там, то я даже не сомневаюсь в том, что это объясняется просто: он давно завербован…

Зачем он нужен СБУ? Для того, чтобы убеждать тех, кто остался на Украине, что не надо поддерживать эту донбасскую войну, мол, не наша она. Сидите все дома, занимайтесь благоустройством улиц. В свое время большевики создали “Трест”, выдуманную ими монархистскую организацию для того, чтобы, установив связи с белой эмиграцией, убеждать последнюю не устраивать террористических акций против советской власти, мол, копим силы. Вот примерно по такой программе работает и негодяй Непогодин. У них там есть такая программа для сепаров «Вернись домой!». Раскаялся – спокойно возвращайся. Вот Непогодин и «возвратился», – пояснял Чаленко.