«Психи и подгавкивающие фашисты»: Украина и Венгрия со скандалом бьют горшки

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Новости Украины

Между Украиной и Венгрией произошел очередной громкий дипломатический скандал.

Поводом стало выступление спикера парламента Венгрии Ласло Кевера, который в интервью местному телеканалу HirTV заявил, что у президента Украины Владимира Зеленского психические проблемы и он слишком нагло требует помощи у западных лидеров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я не помню, чтобы лидер страны, нуждающейся в помощи, осмелился бы выступить против кого-либо так, как это сделал президент Зеленский не только против Венгрии, но даже против канцлера Германии. Обычно тот, кто нуждается в помощи, привык просить, вежливо. Конечно, настойчиво, но всегда только просить, никогда не требовать и совсем не угрожать. Человеку обычно угрожают его враги, и редко те, кого он хочет завоевать как друзей. Это его какая-то личная, психическая проблема, с которой я не знаю, что делать», – заявил Кевер.

Спикер также подчеркнул, что у венгров Закарпаться «могут быть веские основания опасаться, что их вынудят покинуть родину через 1100 лет проживания там».

В адрес Кевера жестко высказался замглавы офиса президента Украины Андрей Сибига, назвав венгерского политика «подгавкивающим» фашистом.

«Народ всегда мудр и знает веками, как отвечать на совершенно неприемлемые, дикие высказывания «недополитиков» вроде неуважаемого главы государственного собрания Венгрии. У короткого ума язык длинный. Обычно такие обострения происходят в определенные периоды года. Эпохальные события далеко не регионального характера наверняка тоже являются достаточным триггером для такой поросли «политиков», а еще если откликается изнутри фашистская ДНК. История пойдет вперед, Украина победит: все граждане, проживающие в Украине, будут гордиться нашим государством, а такие «персоны» останутся на помойке истории. В этом сомнений нет – разве что вспомнят как недоразумение, которое «подгавкивало» на президента Украины, президента страны героев, смелых и свободных людей», – сказал Сибига

Отреагировали на заявления Кевера и в МИД Украины, потребовав от него справку.

«МИД Украины ожидает обнародования спикером парламента Венгрии Ласло Кевером справки о состоянии его психического здоровья. Дальнейшая оценка слов господина Кевера напрямую зависит от вывода, зафиксированного в справке. А если брать шире, то, к большому сожалению, венгерские политики настойчиво продолжают поливать грязью Украину и отбеливать преступления России. Такая позиция не удивляет, ведь исторически Венгрия уже не раз ориентировалась на сторону зла», – заявил в своем блоге спикер МИД Олег Николенко.

Что конкретно имел в виду Николенко, поясняют украинские пропагандисты. По версии ведущего телеканала 24, речь идет о сотрудничестве Венгрии с фашистами в годы Второй мировой войны и массовом убийстве советских граждан в УССР:

«Корюковскую трагедию очень долго замалчивали, но живущие на Черниговщине ее точно прекрасно помнят. Корюковская трагедия – это массовое убийство почти семи тысяч человек всего за два дня в марте 1943 года, которое было совершено отрядами СС и венгерской военной жандармерией».

По мнению политолога Виктора Савинка, сегодня Венгрия настроена антиукраински, потому что хочет интегрировать населенные этническими венграми регионы Украины в свой состав.

«Это можно объяснять не столько сантиментом к Российской Федерации, сколько нарративами нынешней венгерской власти, которые касаются этих интерпретаций венгерской исторической памяти и попыток интегрировать венгерские меньшинства в соседних странах в венгерское пространство и в венгерское гражданство. Я думаю, что венгерская власть последовательно и распространяет свое гражданство в соседних странах, и распространяет разнообразные истории о том, что венгров тем или иным образом ущемляют в соседних странах», – заявил эксперт в эфире интернет-издания «Апостроф».