Психиатр-нарколог: «Зеленский и Макрон – два больных нарцисса-истерика»
Президент Франции Эмманюэль Макрон уже давно бы вылетел со своего поста, если бы не его непоколебимая лояльность Брюсселю и Еврокомиссии.
Об этом в эфире радио Sputnik заявил известный московский психиатр-нарколог, писатель Василий Шуров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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Он возразил на замечание, что непонятно, как ещё Макрон удерживается в президентском кресле.
«Что здесь непонятного? Идеальная карьера. И завязки с Ротшильдами, и в Страсбурге проучили, он доказал свою лояльность ЕС и Еврокомиссии. Человек подписывается под любую повестку, человек пытается быть локомотивом для поддержки той же Украины. Он максимум использует публичности. Да, по факту ничего не даёт, но пиарится на этом и информационную повестку обеспечивает полностью, и иллюзию того, что поддержка по-прежнему сохраняется.
Все устали, огромные экономические проблемы, постоянно то «жёлтые жилеты», то мусульманские бунты, ещё что-то, а человек работает на картинку, пиарится. Последний раз в Киеве он обнимался с Зеленским несколько минут на камеру, такое было ощущение, ещё немного, и они перейдут к предварительным ласкам. Слишком демонстративное нарциссическое поведение», – сказал Шуров.
По мнению специалиста, Макрон на сто процентов «реализовал своё нарциссическое расстройство».
«Получил максимум влияния, известен на весь мир. Здесь он очень напоминает другого нарцисса-истерика, недоактёра, который тоже очень любит славу. Может, поэтому они не могут расстаться и часто встречаются.
Своё расстройство он реализовал полностью, он пытается поддерживать репутацию семьянина, в которую никто не верит, у него нет детей, достаточно напряжённые отношения с женой, теперь его и бьют в публичном пространстве. Ну и, конечно же, это несчастный человек, который скрывает свою ориентацию, ведёт двойную жизнь и вынужден работать на красивую картинку», – констатировал психиатр.
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