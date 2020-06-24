Психиатр: Наркотики и пьянство привели к распаду личности Ефремова

24.06.2020, Москва, Олег Кравцов

Российский актер Михаил Ефремов не чувствует вины за то, что в состоянии наркотического и алкогольного опьянения совершил ДТП, приведшее к смерти человека.

Об этом «Комсомольской правде», давая оценку извинительному видеоборащению Ефремова, заявила психиатр Анна Амбарцумян, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Он говорит, что хочет искупить вину, не чувствуя при этом вины вообще. Я не раз проводила экспертизы людей, совершивших преступления в состоянии алкогольного опьянения. И могу сказать, что Ефремов слишком спокоен. Он не запнулся ни разу. Даже когда есть написанный текст, если ты волнуешься, то непременно запнешься. Все, что им движет, – это страх за свое будущее», – считает медик.

Она подчеркнула, что это далеко не первый случай, когда Ефремов пьяным садится за руль.

«Просто это первый раз, когда за преступлением последует наказание, от которого не отвертеться. Человек напуган. Но вины своей он не чувствует. Регулярное употребление алкоголя, наркотиков приводит к распаду личности. И у Ефремова это произошло», – резюмировала Амбарцумян.