Психические качели: на Украине мода разводиться сменила моду жениться

Елена Острякова.  
26.08.2024 19:22
  (Мск) , Москва
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Демография, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Количество разводов на Украине рекордно растет, тогда как в 2022 году росло количество браков.

Об этом в интервью киевской пропагандистке Наталье Влащенко заявил известный украинский психиатр Олег Чабан, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Количество разводов на Украине рекордно растет, тогда как в 2022 году росло количество браков....

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«Пик. Мгновенно. Такое впечатление, что тут большая беда, а люди бегут сначала в ЗАГС, а потом на фронт. Количество семей росло мгновенно. Все говорили: вау, что это такое… А сейчас все противоположное», – сказал Чабан.

Он объясняет стремление жениться страхом смерти, а разводиться — разрывом социальных связей из-за войны.

По словам Чабана, украинское общество испытывает «сумасшедшую усталость от собственного страха, его укачало на эмоциональных качелях».

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