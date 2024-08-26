Психические качели: на Украине мода разводиться сменила моду жениться

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Количество разводов на Украине рекордно растет, тогда как в 2022 году росло количество браков.

Об этом в интервью киевской пропагандистке Наталье Влащенко заявил известный украинский психиатр Олег Чабан, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Пик. Мгновенно. Такое впечатление, что тут большая беда, а люди бегут сначала в ЗАГС, а потом на фронт. Количество семей росло мгновенно. Все говорили: вау, что это такое… А сейчас все противоположное», – сказал Чабан.

Он объясняет стремление жениться страхом смерти, а разводиться — разрывом социальных связей из-за войны.

По словам Чабана, украинское общество испытывает «сумасшедшую усталость от собственного страха, его укачало на эмоциональных качелях».