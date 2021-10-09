Психическое состояние Саакашвили ухудшается. Грузию толкают к гражданской войне

09.10.2021 13:59 (Мск), Тбилиси, Леван Лежава

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В Грузии вновь полыхает пламя политических страстей: самая крупная оппозиционная партия в стране – «Единое национальное движение» – анонсировала бессрочную крупномасштабную протестную акцию в Тбилиси.

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Главным требованием протестующих является освобождение экс-президента Михаила Саакашвили, которого на прошлой неделе задержали в Тбилиси, и назначение досрочных парламентских выборов.

«Мы готовимся ко второму туру выборов, и до выборов будут масштабные акции. Мы обязательно продолжим борьбу. Я хочу сказать, что в ближайшем будущем в столице будет очень большая акция. Организация будет по масштабу всей Грузии. Также подготовимся ко второму туру, в котором мы обязательно оформим победу», – заявил журналистам член партии «ЕНД», депутат парламента Грузии Леван Хабеишвили.

Мастерства и умения организовывать акции «националам» не занимать. Для организации беспорядков, перекрытия улиц, установления палаточных городков, блокирования и штурма правительственных учреждений у них всегда готовы подогретые алкоголем и наркотиками штурмовые отряды.

В отличие от правоохранительных органов они себя ничем не ограничивают, одна из их главных задач – спровоцировать силовиков на противодействие. В этом случае западные покровители-подстрекатели моментально поднимают вой о защите прав человека и демократии. Эта опасность в Грузии существует и сегодня.

Беспорядки еще не начались, а их информационное прикрытие уже действует. «Европейская народная партия» (а это прямое лобби «ЕНД» и Саакашвили) призывает правительство Грузии улучшить политическую среду, обеспечить свободные и справедливые выборы в ходе второго тура и положить конец преследованиям политических оппонентов.

«Мы внимательно будем наблюдать за вторым туром, на котором решится судьба крупных городов. Грузинский народ заслуживает лучшего будущего, прекращения политической конфронтации и возвращения конструктивной повестки дня, что ускорит процесс реформ в стране», — говорится в заявлении.

Аналогичное заявление сделало и американское посольство. Очень интересно слышать подобные слова от людей, благодаря которым политическая конфронтации в Грузии сохранятся все девять лет нахождения «Грузинской мечты» во власти. Не хватает только тбилисского майдана и Виктории Нуланд с раздачей печенюшек.

Нельзя забывать, что противостоящая Западу «Грузинская мечта», устроившая бунт, полностью прозападная. Поэтому она не может не искать компромиссных решений. Власти решительно утверждают, что преступник Михаил Саакашвили отсидит свой тюремный срок полностью. Говорить иначе они не могут, так как это чревато тяжелейшими имиджевыми потерями.

И вот в открытом письме премьер-министра Ираклия Гарибашвили прозвучал мотив об ухудшении психологического и психического состояния Саакашвили.

«Психологическое и психическое состояние Михаила Саакашвили до и после заключения в тюрьму радикально изменилось. «Национальное движение» обеспокоено тяжелым положением своего лидера и требует его немедленного освобождения из тюрьмы. Команда серьезно восприняла ситуацию Саакашвили, но они не знают, что делать», — говорится в открытом письме.

Быть может, «Грузинская мечта» ненавязчиво подсказывает выход? Если Мишико окончательно тронулся, это сразу решает многие вопросы. Его психическая неадекватность в Грузии ни для кого секретом не является. Сумасшедшим его называли на заседании правительства, эксперты-психиатры делали неутешительные выводы, анализируя его публичные выступления, не говоря уже о том, что странности его психики были любимой фишкой грузинских юмористов и пародистов.

Не из воздуха возникли и предположения о наркотической зависимости Саакашвили, так как многие поступки политика иначе объяснить очень трудно. Оппозиция, естественно, все это категорически отрицает. Более того, она заявляет, что спикер парламента Каха Кучава отправился в Киев, чтобы с украинским властями обсудить вопрос экстрадиции Саакашвили на Украину.

Эти сведения уже категорически опровергают «мечтатели», хотя сроки неожиданного визита в Киев сами по себе вызывают некоторые сомнения. Уже ставшая притчей во языцех двойственность и половинчатость «Грузинской мечты» приводит к тому, что создавшаяся ситуация обывателя гнетет. У него нет полной уверенности в том, что грузинские власти сумеют справиться с силами, стоящими за спиной Саакашвили. Поэтому сегодня многие предпочитают не афишировать публично своего негативного отношения к Саакашвили и его партии. Запад может продавить силой свое решение, если понадобится, он не останавливается и перед прямой интервенцией.

Приезд Саакашвили в Грузию фактически и есть начало интервенции, по крайней мере, первого ее этапа. Люди хорошо помнят, что происходило не только с противниками «националов», но и с теми, кто имел несчастье вызывать их неудовольствие или оказался слишком самостоятельным.

Сегодня оппозиция разворачивает словесные баталии по поводу ужасных условий содержания Саакашвили в тюрьме. Там ему не нравится постельное белье, в камере нет телевизора и так далее. Очевидно, следующие требования коснутся французского шампанского и требованиям приводить массажисток, к чему Мишико так привык в годы своего президентства.

Объективная картина сегодня такова, что «националы» без широкой поддержки подстрекательства и науськивания своих западных хозяев, организовать свои массовые акции не в состоянии. Но в это дело уже вбухиваются и будут вкладываться в дальнейшем огромные суммы. Давая обещания массовых протестов, «националы» должны же на что-то рассчитывать.

Так чего же добиваются те, кто на словах выступают за устранение политической конфронтации в Грузии?

«ЕНД» набрало 30% голосов и, предположим, сможет завтра на улицы вывести 10-20 тысяч человек. Но не надо забывать, что за «Грузинскую мечту» проголосовало 47%. И вывести в разы большее число ей не составит трудностей. Одни только узники саакашвилиевских тюрем, прошедшие через нечеловеческие пытки, чего стоят.

Чего ждать после? Стенка на стенку, дойдет до полноценной гражданской войны? Запад уже много раз демонстрировал, как он устраняет внутригосударственную политическую конфронтацию, какое «счастье» и «благоденствие» он несет этим странам и народам. В качестве примера можно назвать Ливию, Ирак, Сирию, Украину и ту же многострадальную Грузию, в которой западные «благодеяния» просто льются через край.