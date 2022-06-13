Психоаналитик попыталась объяснить поведение Невзорова

13.06.2022  18:59 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Вооруженные силы, Дзен, Общество, Оппозиция, Политика, Россия, Спецоперация, Украина, экстремизм
Новости Украины

Эксцентричный телеведущий Александр Невзоров, который сейчас добивается украинского гражданства, рос в неполной семье и страдает эдиповым комплексом.

К такому выводу пришла психоаналитик Вероника Степанова в своем видеоблоге, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Эксцентричный телеведущий Александр Невзоров, который сейчас добивается украинского гражданства, рос в неполной семье и...

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«Вот ему не дают это украинское гражданство, и он, как муха на стекле изголяется перед ними. Всячески унижается и пытается заслужить уважение украинцев. На самом деле он прильнул к большим и крепким, как ему кажется, яйцам. Вот ему тепло и хорошо от этих байденовских яиц, как будто они победят и ему воздастся.

Если бы за Украиной не стояла Америка и Европа, фиг бы он полез защищать украинцев. Он хочет прильнуть к супердержаве, которая его одобрит и защитит. Он это делает всю свою сознательную жизнь. Бесконечный поиск отца», – сказала Степанова.

По ее мнению Невзоров «пронизан трусостью и страхом» и «демонстрирует суицидальное поведение».

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