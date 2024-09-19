Психолог Нацгвардии отчитал львовскую пропагандистку за «людоловов» ТЦК

Тарас Стрельцов.  
19.09.2024 09:20
  (Мск) , Львов
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Война, ВСУ-убийцы, Дзен, Украина


Методы принудительной мобилизации на Украине и так недостаточно жёсткие, поэтому критиковать действиях ТЦК – это «находиться по ту сторону».

Об этом в эфире львовского ТРК «Лемберг» заявил офицер-психолог 45 полка Нацгвардии Украины Станислав Зайченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Методы принудительной мобилизации на Украине и так недостаточно жёсткие, поэтому критиковать действиях ТЦК –...

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«Это беда нашего общества и нашей мобилизации, когда берут всех…брали всех в начале войны. Сейчас профотбор. Ну, сейчас профотбор намного серьёзнее», – рассуждал Зайченко.

Ведущая имела неосторожность в ответ заикнуться о «людоловах» и «запихиваниях в автобусы», что тут же взбесило «психолога».

«Я скажу своё отношение. Когда приезжаешь во Львов, даже в Запорожье, там совсем другая жизнь – забитые рестораны, молодые люди сидят, всё нормально. Понимание того, что это война нашей нации – оно не у всех. Поэтому, как по мне, законы, которые есть, их ещё нужно усовершенствовать для того, чтобы мотивировать людей, с одной стороны, и заставлять – с другой.

Да, существует два мира. Я даже вам замечание сделаю. Вы говорите – «запихивают в бус» [«Лично я не видела!», – тщетно пыталась оправдываться пропагандистка]. То есть СМИ, некоторые СМИ находятся как бы по ту сторону? Освещают таким образом действия ТЦК, что «запихивают в бус» и так далее. Как будто бы идёт незаконное привлечение людей», – отчитывал ведущую гость студии.

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