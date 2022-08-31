Психолог ВСУ: На передовую отправляем наркоманов и алкоголиков

31.08.2022  10:46 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
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Вооруженные силы, Дзен, Медицина, Украина
Новости Украины

В рядах вооружённых формирований Украины множество алкоголиков и наркоманов, и чаще всего с этим невозможно бороться.

Об этом в видеоблоге киевского политолога Юрия Романенко заявил военный психолог ВСУ Алексей Скиртач, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В рядах вооружённых формирований Украины множество алкоголиков и наркоманов, и чаще всего с этим...

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«Бухать начинают непосредственно, когда их выводят. Тебе просто хочется забыться. Я сам через это прошёл. Я вернулся после Лисика в конце июня, я закрылся дома, набрал себе Просекко и неделю тупо пил.

Так, что есть проблема с алкоголем. Мало того, если раньше я не встречал употребления неинъекционных наркотиков на войне, сейчас началось это, появились наркоманы. «Соли» есть, есть и опиатные наркоманы.

Были у нас случаи, укололся «солями» – это галлюциноген очень сильный. На следующий день отправили его на передовую – если хочешь себе смерти, пожалуйста, лучше найди там, а не тут у нас», – говорит Скиртач.

Он пожаловался, что сейчас в условиях войны выгнать из армии алкоголиков и наркоманов невозможно.

«Бывают случаи, привозили женщину, она говорит: «Я алкоголик, я хочу уволиться из армии». А проблема в том, чтобы уволиться – это не так просто. Её надо возить на освидетельствование, а освидетельствования нет нигде. Мы были там, ни в Бахмуте… то есть её никуда не повезёшь. Потом она может написать, что её заставили так сделать.

Наладить бы такую систему, чтобы таких людей увольнять быстрее, чтобы это было проще, они мешают. Они забирают деньги у государства, на них надо тратить на ту же форму, еду, обеспечение, а уволить их практически невозможно», – объяснил психолог.

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