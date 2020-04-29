29.04.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Война, Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, Донбасс, Медицина, Общество, Политика, Россия, США, Украина
Просмотров:

Психологи США изматывали последние нервы ВСУшникам из АТО – Савченко


Украинские боевики, пребывавшие в моральном истощении после унизительных поражений в Донбассе, получали психологическую помощь от США.

Но американские специалисты преследовали только одну цель – собрать, таким образом, побольше информации о России как о потенциальном противнике, провоцируя новые негативные переживания у ВСУшников.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Об этом в эфире телеканала «КРТ» заявила экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«США вычисляют потенциального врага, общаясь с теми, кто был на войне, особенно их заинтересовала украинская ситуация сейчас. Было очень много психологов, которые приезжали из США, оказывали помощь нашим парням с одной целью – собрать информацию о потенциальном враге – Российской Федерации», – заявила Савченко.

Она добавила, что «им это было нужно, чтобы понимать, как будет воевать солдат армии США, если вдруг будет война с Россией».

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Апрель 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    27282930  


    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть