Психологи США изматывали последние нервы ВСУшникам из АТО – Савченко

29.04.2020, Киев, Вадим Москаленко

Украинские боевики, пребывавшие в моральном истощении после унизительных поражений в Донбассе, получали психологическую помощь от США.

Но американские специалисты преследовали только одну цель – собрать, таким образом, побольше информации о России как о потенциальном противнике, провоцируя новые негативные переживания у ВСУшников.

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Об этом в эфире телеканала «КРТ» заявила экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«США вычисляют потенциального врага, общаясь с теми, кто был на войне, особенно их заинтересовала украинская ситуация сейчас. Было очень много психологов, которые приезжали из США, оказывали помощь нашим парням с одной целью – собрать информацию о потенциальном враге – Российской Федерации», – заявила Савченко.

Она добавила, что «им это было нужно, чтобы понимать, как будет воевать солдат армии США, если вдруг будет война с Россией».