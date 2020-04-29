Психологи США изматывали последние нервы ВСУшникам из АТО – Савченко
Украинские боевики, пребывавшие в моральном истощении после унизительных поражений в Донбассе, получали психологическую помощь от США.
Но американские специалисты преследовали только одну цель – собрать, таким образом, побольше информации о России как о потенциальном противнике, провоцируя новые негативные переживания у ВСУшников.
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Об этом в эфире телеканала «КРТ» заявила экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«США вычисляют потенциального врага, общаясь с теми, кто был на войне, особенно их заинтересовала украинская ситуация сейчас. Было очень много психологов, которые приезжали из США, оказывали помощь нашим парням с одной целью – собрать информацию о потенциальном враге – Российской Федерации», – заявила Савченко.
Она добавила, что «им это было нужно, чтобы понимать, как будет воевать солдат армии США, если вдруг будет война с Россией».
Спасибо!
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