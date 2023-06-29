«Психологический слом из-за натовской тактики» – в Москве объяснили низкий боевой дух ВСУ

Владимир Гладков .  
29.06.2023 19:14
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Спустя полтора года войны с Россией мотивированные подразделения в ВСУ кончились, а оставшиеся предпочитают при первой возможности сдаваться в плен.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военный журналист Алексей Борзенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Спустя полтора года войны с Россией мотивированные подразделения в ВСУ кончились, а оставшиеся предпочитают...

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«Посмотрите, какое большое количество пленных за последние две недели. Произошёл какой-то странный психологический слом, сдаются уже целыми отделениями, переходят на нашу сторону. Наши уже их не расстреливают когда видят, что встают в полный рост; они бросают оружие и бегут к нам.

То есть, те мотивированные части, которые были год назад, эти люди уже лежат в земле. А те, кого сейчас выбрасывают на линию соприкосновения – это люди без мотивации», – сказал журналист.

Он подчеркнул, что одной из причин низкого духа украинских войск является неэффективная натовская система управления подразделением.

«С нами уже не очень хотят воевать. Во-первых, они боятся, мотивации мало, командиры бросают их втёмную. И потом ситуация показала полную нежизнеспособность натовской концепции руководства войсками, которая там сейчас есть.

У нас ведь как, со времён Великой Отечественной войны – подполковник или майор идёт в атаку вместе со своим подразделением. А у НАТО не так – посылают в наступление бойцов, а командир сидит с планшетом за пять километров от них, смотрит, как развиваются события, и подправляет.

Но он не с ними. Бойцы оказываются оторванными от своего командования. Эта система даёт очень сильные сбои. Они говорят: «Нас бросили», но они не понимают, что их не бросили, а их командир просто сидит далеко. Но для них это как бросили», – добавил Борзенко.

Напомним, накануне в Киеве признали, что, несмотря на усилия киевского режима и нацистских пропагандистов, украинское общество устало от полутора лет войны, колоссальных потерь, и готово на компромисс с Россией.

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