Психологический удар по Украине из-за курской катастрофы будет огромным – британский эксперт
То, что сегодня происходит в Курской области, стало результатом многих системных ошибок ВСУ, начиная с самой идеи вторгнуться на территорию России.
Об этом британский аналитик Александр Меркурис заявил в интервью кипрскому журналисту Алексу Христофору, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Меркурис опроверг тезисы западной пропаганды о том, что бедственное положение ВСУ в Курской области сложилось из-за отключения Украины от американских разведданных.
«Вся эта совместная операция была огромной ошибкой. Она расширила линию фронта и создала бездонную яму, в которую Украина бросила свои лучшие бригады и большую часть своей лучшей техники, в результате чего большая часть этого была уничтожена.
И как я уже сказал, это ослабило позиции Украины в целом. И как я уже сказал, эти постоянные попытки контратаковать на растянутом фронте – ускоряют наступление полного краха и катастрофы.
Сейчас уже в СМИ раскручивается идея, что все это происходит из-за того, что Дональд Трамп прекратил поставки оружия и разведанных на Украину.
Но эти события, которые мы наблюдали в последние пару дней, не имеют к этому никакого отношения. Прекращение поставок оружия и разведанных начнет сказываться, если оно продлится еще пару недель или месяцев.
Но события, которые мы наблюдали в Курской области, были вызваны, если хотите, плохими решениями. Именно теми, о которых вы говорили, и проблемами, с которыми столкнулись украинцы. Они были заложены в течение нескольких недель и месяцев. Это результат уже существующего кризиса, с которым столкнулись украинцы», – отметил он.
«И даже если разведанные снова начнут поступать, даже если поставки оружия возобновятся, эти системные проблемы никуда не денутся, они будут только усугубляться. И сегодня мы наблюдаем крах в Курске, это важно не недооценивать. Я имею в виду, что психологический эффект от краха в Курске будет огромным для самой Украины.
На самом деле он уже есть. Но помимо этого, многие из лучших украинских солдат погибли в Курске, и теперь у нас есть большое количество солдат в Курске, которых Украине отчаянно не хватает. Они фактически окружены в Курске – и либо погибнут, либо попадут в плен, либо еще что-нибудь в этом роде», – заключил Меркурис.
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