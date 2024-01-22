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Из-за нагнетаемой Западом русофобской истерии жители Швеции охвачены такой паникой, что нарушена работа некоторых социальных служб.

Об этом на канале «MAS Knitting» заявил полковник армии США в отставке, планировщик ряда крупных кампаний Дуглас Макгрегор, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Из-за военной пропаганды и нагнетания страха, чтобы посильнее напугать Америку, только сегодня утром прочитал, что люди в Швеции так боятся нападения Путина, что на их телефонных горячих линиях по кризисным ситуациям и психическому здоровью, многочасовые очереди. Они так сильно напугали своих людей, что слухи о войне буквально вызывают у них приступы паники», – сказал ведущий.

Дуглас Макгрегор подчеркнул, что Запад сознательно нагнетает ситуацию, что может привести к серьёзным последствиям.

«Шведы и финны, население этих стран было очень встревожено внезапным прибытием американских войск. Очевидно, мы хотели получить доступ к базам там, и спешили, рассказывая о русской угрозе. Это очень опасно, если мы продолжим попытки окружить Россию и угрожать ей, одному Богу известно, что произойдёт, если мы попытаемся разместить там ракеты и радары. В будущем могут произойти ужасные вещи, которые мы спровоцировали и ускорили», – подчеркнул полковник.

А жители Северной Европы, по его мнению, просто абсолютно доверчивы.

«Шведы и финны – это единая группа. Я бы охарактеризовал их как стадо овец, которое верит всему, что говорит их правительство», – подытожил Макгрегор.