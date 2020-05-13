Психотеррор: На Украине искусственно завышают смертность от COVID-19

13.05.2020, Киев, Максим Карпенко

На Украине искусственно завышается показатель инфицирования и смертности от заболевания, вызываемого коронавирусом нового типа.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил экс-депутат Верховной рады, бизнесмен Евгений Червоненко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Политик рассказал о вопиющем случае из Львова, когда погибшему от сепсиса ребенку приписали причиной смерти коронавирус.

«Я сразу сказал – относимся серьезно. Но серьезно – это значит цифры. Меня учили аналитике. Покажите мне цифры. А кто посчитал, сколько из-за карантина, из-за плановых операций, психических стрессов всего погибло людей. А та негласная команда, что писать всех в коронавирус? Это откуда такие команды? Во Львове или где ребенок погиб недавно, шесть лет – аппендицит, перитонит, сепсис – в конце написали коронавирус. Родители раскопали, боятся теперь – уголовная ответственность и скандал», – заявил Червоненко.

Ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко признал, что запрет на посещение детских площадок и парков во время карантина не имел медицинского значения, а преследовал цель запугать граждан и заставить их серьезно относится к потенциальному заражению.