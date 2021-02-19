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19.02.2021, Москва, Олег Кравцов
 
Вооруженные силы, Дзен, Политика, Россия
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Псковские десантники готовы воевать «на земле, в небесах и на море»


Сегодняшние российские призывники гораздо лучше подготовлены, чем 15 – 20 лет назад.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Московскому комсомольцу» рассказал командир 104-го гвардейского десантно-штурмового полка 76-й Псковской дивизии ВДВ гвардии полковник Александр Шипов, подразделение которого в 2020 году было признано лучшим в Вооруженных силах.

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Он подчеркнул, с момента начала его службы в начале 2000-х годов ВДВ очень серьезно изменились в плане оснащения и боевой подготовки.

«Наш полк одним из первых в Псковской дивизии перевооружен на новейшие образцы военной техники и вооружения. Это боевые машины десанта БМД-4М, бронетранспортеры БТР-МДМ «Ракушка», автомат нового поколения АК-12. Современное оружие и военная техника позволяют в разы увеличить эффективность и маневренность десантных подразделений на поле боя.

Нынешнее поколение десантников — это ребята хорошо образованные. Многие еще до призыва занимаются в спортивных секциях и приходят в армию хорошо физически подготовленными. Сегодня ВДВ — наиболее хорошо вооруженные и отлично обученные армейские силы, способные выполнять поставленные задачи «на земле, в небесах и на море», – отмечает полковник.


«Те ребята, которые приходят к нам сегодня, намного лучше, чем те призывники, что приходили в армию 15–20 лет назад. Многие имеют более высокий уровень образования, как правило, не ниже среднего профессионального. Приходит служить достаточно много призывников, имеющих высшее образование, некоторые в дальнейшем заключают контракт о прохождении военной службы», – говорит Щапов.

Он утоняет, что сегодня на службу идут более осознанно и мотивированно.

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